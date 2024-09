Et, voilà ! L’automne a officiellement fait son retour puisque le 22 septembre fait partie du passé… Et, cette saison n’est pas toujours celle des bonnes nouvelles : taxe foncière, prélèvement des reliquats d’impôts sur le revenu et rallumage du chauffage ! Si vous rallumez le chauffage, et que, comme 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, vous avez choisi le bois, c’est le moment de refaire votre stock. Justement, j’ai une meilleure nouvelle de ce côté-là : Brico Dépôt* vend le sac de pellets de bois « Les Granulés Français » au prix de 3,79 €** seulement les 15 kg. Un prix très bas, puisque je n’ai pas encore trouvé moins cher ailleurs. N’attendez pas trop longtemps, les stocks risquent de s’épuiser rapidement. Je vous le présente.

Les caractéristiques des pellets « Les Granulés Français »

Le granulé de bois « Les granulés français » certifié Din Plus est fabriqué à partir de 100 % de résineux. Il affiche un pouvoir calorifique inférieur (PCI) supérieur ou égal à 4,6 kWh/kg, assurant une production d’énergie optimale pour chauffer votre habitation. Techniquement, il respecte toutes les normes de qualité. En effet, avec une faible teneur en humidité, inférieure ou égale à 10 % et un taux de cendre très bas, inférieur ou égal à 0,6 %, réduisant ainsi l’accumulation de résidus dans le poêle ou la chaudière, pour un entretien minimal. Le taux de fines qui garantit une meilleure combustion est inférieur à 0,5 % pour une meilleure combustion, et une réduction des émissions de poussière. Enfin, ces granulés disposent d’une durabilité mécanique supérieure à 98 %, ce qui signifie qu’ils résistent bien à l’usure et ne se désagrègent pas facilement, même lors du stockage ou de la manipulation.

Retour sur l’origine du pellet de bois

Tout commence lors de la crise économique de 1929, le bois alors principal source de chauffage devient très rare et très cher. Robert Bowling employé d’une scierie située dans l’Idaho, imagine ainsi une solution pour réutiliser les sous-produits de l’entreprise : la sciure. Il fabrique alors des buches de bois compressés de 33 cm, elles brûlaient plus longtemps et étaient aussi moins chères. Le pellet de bois, lui, arrive aux États-Unis lors du premier choc pétrolier (1973), quand des ingénieurs décident de reprendre l’invention de Robert Bowling, en créant des « petits granulés de bois », pour de nouvelles chaudières industrielles, au départ. Le premier poêle à pellet apparaîtra en Suède dans les années 1990, et en France, nous l’utilisons seulement depuis 2005…

Pourquoi le prix des pellets a flambé en 2022 ?

Plusieurs facteurs avaient, en 2022, déclenché une « crise du pellet » sans précédent ! Tout d’abord, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a provoqué une hausse des prix de l’énergie, y compris ceux du gaz et de l’électricité. Ces augmentations ont incité de nombreux ménages à se tourner vers des alternatives comme le chauffage au bois et aux pellets. La pression sur les stocks fut si intense que les prix ont explosé. Cette guerre a provoqué une crise économie, et une hausse des coûts de production, qui ont obligé les fabricants à la répercuter sur les prix aux consommateurs.

La guerre en Ukraine est toujours en cours, mais l'Europe économique a retrouvé une certaine stabilité, et augmenté sa capacité de production. C'est la raison pour laquelle, vous pouvez aujourd'hui trouver des sacs de 15 kilos à 3,79 €** comme c'est le cas chez Brico Dépôt*.

