La France compte actuellement une cinquantaine de fabricants de granulés de bois. Ainsi, il est souvent difficile de choisir le bon producteur. Certains consommateurs font même l’erreur d’acheter des pellets de piètres qualités, empoussiérés et peu performants. Cela peut avoir de lourdes conséquences sur l’appareil de chauffage (baisse de rendement, surchauffe, pannes, encrassements, etc.). Au bout du compte, cela peut engendrer des dépenses supplémentaires pour réparer les équipements. Afin d’éviter ces désagréments, il est essentiel de prêter une attention particulière à la qualité des combustibles utilisés. Mais comment choisir la meilleure marque de pellet de bois ? Vous devrez notamment considérer certains facteurs que nous allons vous expliquer dans cet article.

Quels sont les critères de qualité des pellets de bois ?

Le premier critère à examiner est la matière première utilisée. L’idéal est de privilégier les granulés fabriqués à partir de bois naturel (sans aucun additif). En effet, les composants chimiques tels que les liants, les colles et les pesticides ont certainement un impact sur la santé et l’environnement. Ensuite, nous vous conseillons de vérifier les labels de qualité. Vous pouvez notamment faire confiance aux certifications NF (française), DINplus (allemande) et ENplus (européenne). Ces labels imposent un Pouvoir Calorifique Inférieur d’au moins 4,6 kWh/kg et un taux d’humidité inférieur à 10 %. La certification DINplus est, d’ailleurs, plus exigeante sur la teneur en particules fines des combustibles. Le label ENplus exige qu’une partie des matériaux utilisés provienne des forêts gérées de façon durable.

Quels sont les autres facteurs pouvant influencer votre choix ?

Le conditionnement des granulés affecte potentiellement la qualité de ce type de combustible. En effet, un sac trop fin risque de se déchirer durant la livraison et le stockage des produits. Cela expose ainsi les pellets à l’humidité et à la dégradation. Il convient donc de vous assurer que le sac est suffisamment épais pour résister aux chocs et au temps. Notons que vous devez stocker une certaine quantité de combustibles sur toute la période de chauffe. Certains foyers choisissent des granulés vendus en vrac qui conviennent mieux aux chaudières. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de privilégier ceux qui sont certifiés, compacts et peu empoussiérés. Prenez aussi soin de les conserver dans un endroit parfaitement sec. Enfin, les prix constituent le dernier critère qui peut déterminer votre choix de pellets. Ils varient d’un fabricant à un autre. Ils dépendent de la qualité du produit et du conditionnement, ainsi que du coût de la livraison.

Pourquoi privilégier les granulés de bois Woodstock ?

Ces granulés de bois sont 100 % naturels, un produit français, écologique et efficace. Par ailleurs, ils sont fabriqués à partir de sous-produit de scieries locales qui emploient du bois issu de forêts gérées durablement. De plus, ils sont sans liant ni colle ni autre additif chimique néfaste pour la santé et la planète. À l’usine, ils sont compressés sous haute pression, ce qui permet d’obtenir des combustibles propres avec une faible teneur en poussière. Leurs performances calorifiques se situent à 5 kWh/kg (plus élevées que celles imposées par les labels de qualité).

Cet avantage est lié à leur taux d’humidité inférieur ou égal à 8 %. De plus, les produits de Woodstock sont soumis à un contrôle continu par l’équipe du laboratoire CERIC. Grâce à leur granulométrie constante et régulière, ils se consument plus lentement et plus uniformément. Labellisés NF et DINplus, ils sont parfaits pour alimenter des poêles, des inserts de cheminée ou des chaudières à pellets de bois. Ces granulés de bois premium sont actuellement les moins chers du marché et sont actuellement disponibles sur le site Leroy Merlin au prix de 6,50 € le sac de 15 kg soit 0,43 € / Kg.

