Solar expérience : l’invention d’un kit solaire portatif destiné aux plus démunis

L’énergie solaire est une technologie en constante évolution qui permet de produire de l’électricité à partir de la lumière du soleil. Les panneaux solaires sont le composant le plus courant des systèmes solaires photovoltaïques utilisés pour convertir l’énergie solaire en électricité. Les panneaux solaires sont généralement composés de cellules solaires en silicium, qui convertissent la lumière du soleil en électricité grâce à un effet photovoltaïque. De nombreux acteurs de l’industrie solaire travaillent sur de nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité et la durabilité des panneaux solaires. C’est le cas de Louis Zoccoli Gourdin, un étudiant en Master 1 Accompagnement Entrepreneurial de Montpellier qui a fondé la start-up Solar expérience. Son invention : un kit solaire pour les réfugiés, les sans-abris ou encore les randonneurs. Découverte.

Solar expérience, c’est qui ?

Louis Zoccoli Gourdin est le fondateur de cette start-up. Il travaille avec une équipe de passionnés par les énergies renouvelables comme lui. Depuis son enfance, il a toujours été sensible et sensibilisé à l’importance de protéger la planète ainsi que de promouvoir les énergies propres et durables. Solar expérience, c’est d’abord une entreprise qui vise à développer des ateliers DIY (Do it Yourself) écoresponsables en développement durable. Leader dans ce domaine porteur, Solar expérience souhaite que chacun joue un rôle pour un futur énergétique plus durable. Le produit phare de l’entreprise est un kit éducatif Solar experience vendu à 60 €. Il s’agit d’un kit d’initiation à l’électronique et l’énergie renouvelable.

D’où vient l’idée du kit solaire portatif ?

En 2022, lors d’une mission humanitaire dans le Pas-de-Calais, Louis assiste bénévolement à des demandeurs d’asile et organise des ateliers pour leur apprendre à construire des panneaux solaires individuels portatifs. « C’est indispensable pour ces personnes. Ils ont besoin de rester en contact avec leur famille. Je me suis dit qu’il fallait les aider dans le quotidien avec un kit énergétique. Il faut qu’ils puissent avoir accès à l’électricité et recharger leur téléphone mobile de manière gratuite et durable », explique Louis dans une interview accordée à France Bleu. De cette mission naît l’idée de proposer un mini kit de survie énergétique, afin que les réfugiés, les sans-abris, voire les randonneurs puissent simplement recharger un téléphone portable. Dans le cas des réfugiés politiques, c’est le seul moyen de rester en contact avec une famille souvent restée dans le pays en guerre. Pour les sans-abris, le portable est une sécurité pour pouvoir appeler les secours ou pour être socialement aidés.

Le kit solaire portatif pour sans-abris, qu’est-ce que c’est ?

Après avoir contacté plusieurs entreprises pour voir son invention finalisée, le jeune entrepreneur finit par convaincre certaines d’entre elles. De plus, il parvient à construire un kit solaire qui tient dans une boîte à chaussures et qui pèse moins de 800 g. Au-dessus de la boîte se trouve le panneau solaire, relié à un câble de 5 m multi-embout de ports USB afin de s’adresser à toutes les marques de smartphones. Un kit comme celui-ci possède une durée de vie de 25 ans et est évidemment enfantin à utiliser. L’invention de Louis Zoccoli Gourdin et de ses collaborateurs a été récompensé par la fondation de France et leur concours Déclics jeunes. L’étudiant a donc reçu 6 000 euros pour développer la production de ses kits. Ce sera l’occasion pour lui d’en fabriquer environ 400 pour les vendre à prix coûtant à la Croix rouge de l’Hérault pour commencer. L’association les mettra ensuite à disposition gratuitement dans les boutiques solidaires.

Quels sont les projets de Solar expérience ?

Dans quelques semaines, une campagne de financement participatif sera lancée pour redévelopper l’invention et obtenir de nouveaux partenariats. Il devrait également envoyer 160 kits en Turquie et en Syrie aux sinistrés du terrible tremblement de terre, qui a fait plus de 50 000 morts. D’autres entreprises sont intéressées par ces kits solaires et notamment une entreprise de Montpellier. Celle-ci souhaiterait l’acquérir pour prolonger la batterie de ses pièges à moustiques, une application inattendue pour son invention. Bientôt, sur le site Internet, une opération solidaire sera mise en place : 1 kit acheté = 1 kit offert aux personnes dans le besoin. En voilà une superbe idée, non ? En savoir plus sur les projets et l’entreprise, rendez-vous sur le site Solar experience.fr.