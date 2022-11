Thermacell : Liv Smart, un anti-moustiques connecté classé meilleure invention 2022 par le Time

Nous sommes encore loin du printemps et de l’arrivée des moustiques, mais cette année, avec les températures très clémentes du mois d’octobre, ils ont « attaqué » un peu plus longtemps que d’habitude… Ces insectes qui attaquent, piquent et ruinent vos soirées estivales sont parfois porteurs de maladies et le mieux est peut-être de s’en débarrasser ! Vous avez probablement déjà essayé tous les pièges à moustiques existants, fait le plein d’huiles essentielles de citronnelle ou de géranium, ou encore tenté les bougies anti-moustiques, mais ils ont résisté les maringouins, l’autre petit nom du moustique ! Un nouveau système connecté, le Liv-Smart, inventé par l’entreprise Thermacell pourrait peut-être vous tirer d’affaire. Découverte !

Liv Smart qu’est-ce que c’est ?

Si vous êtes campeur, vous connaissez sûrement déjà les différents systèmes Thermacell, et ses fameux « boucliers anti-moustiques ». Tous portables et coûtant moins de 40 €, ils sont rudement efficaces. Les fans de domotique vont être ravis du nouveau système Liv Smart que Thermacell vante comme le premier anti-moustiques connecté à usage domestique. Il a l’étonnante particularité d’être connecté aux assistants vocaux, comme Alexa d’Amazon ou Google Assistant. Le système Liv Smart se présente sous forme de kit de plusieurs piquets qui se plantent dans votre jardin. Il est ensuite connecté à un concentrateur lui-même connecté en Wifi et branché sur une prise électrique, qui va alimenter les cinq piquets du dispositif.

Un système anti-moustiques connecté et intelligent

Le Liv Smart est relié à une application mobile qui va vous permettre d’activer à distance et piquet par piquet, le système anti-moustiques. Ainsi, vous pourrez choisir les horaires de mise en marche, mais également contrôler depuis votre smartphone, le niveau de répulsif restant dans chaque dispositif. Et, puisqu’il est compatible avec les assistants vocaux cités plus haut, vous pourrez aussi lui intimer l’ordre de se mettre en marche ou de s’éteindre !

Comment ça marche et combien cela coûte ?

Chaque piquet cache une petite cartouche de répulsif liquide, chauffée pour créer un brouillard inodore et invisible autour de vous. Le répulsif se compose de métofluthrine (5,5 %), qui est une molécule synthétique qui s’inspire des répulsifs naturels contenus dans des plantes ou des fleurs telles que les chrysanthèmes, que les moustiques détestent. Le répulsif contenu dans chaque piquet a reçu l’approbation de l’EPA, l’agence de protection de l’environnement des États-Unis. Thermacell affirme que son système revêt une efficacité de 93 % s’il est allumé entre 15 à 30 minutes, avant votre soirée barbecue ! Il reste quand même un problème majeur à ce système: son prix ! Si les systèmes Thermocell portables sont plutôt très accessibles, ce n’est pas vraiment le cas du Liv Smart, que l’on trouve au prix de 699 dollars (environ 700 euros) pour un kit avec trois piquets (280 m² couverts), ou à 799 dollars pour un kit avec cinq piquets (480 m² de surface couverts). Il faudra également ajouter les recharges de répulsif vendues 120 dollars le pack de six. Plus d’informations sur thermacell.com.