5 conseils de professionnels pour chauffer votre serre de jardin en hiver (avec ou sans électricité)

Si construire une serre permet de jardiner par n’importe quel temps, d’améliorer la croissance des plantes et d’éviter un certain nombre de maladies, il faut savoir que cette structure n’offre pas une protection suffisante contre le froid. Dès que les températures commencent à tomber, il est donc fortement conseillé de mettre en œuvre des solutions adaptées pour éviter le gel qui peut entraîner des baisses de rendement et des dégâts plus ou moins importants sur vos cultures. Installation de dispositif de chauffage, amélioration de l’isolation, etc, plusieurs méthodes permettent de gagner quelques degrés dans votre serre et protéger efficacement vos plantes.

Utiliser des bidons noirs ou des galets en basalte dans la serre

Si vous avez une serre de taille relativement restreinte, vous pouvez utiliser des bidons noirs remplis de pierres ou d’eau pour la protéger du froid. Ils doivent être disposés dans des endroits exposés aux rayons soleil. Grâce à leur couleur, ils vont absorber une grande partie de la chaleur et la restituer à l’ensemble de la serre, notamment durant la nuit. Dans le cas où vous ne disposez pas de bidons noirs, vous pouvez ajouter un colorant alimentaire noir dans l’eau des récipients pour qu’elle absorbe efficacement la chaleur. Il est également possible d’utiliser des galets en basalte. Ces derniers ont le même effet que les bidons noirs et permettent de conserver l’intérieur de votre serre à une température optimale. Ils doivent être placés au niveau des pieds de vos plantes.

Améliorer l’isolation de la serre ou utiliser des voiles d’hivernage

Quels que soient les matériaux qui composent votre serre de jardin, elle n’est pas suffisamment isolée pour protéger vos cultures du froid. Pour améliorer son isolation, l’idéal est d’utiliser des films plastiques à bulles. Ils doivent être installés au niveau de l’armature à l’aide de clips pour serre ou à l’aide de scotch. Ce dernier peut toutefois se détacher facilement, en raison de l’humidité. Si vous ne souhaitez pas ou si vous ne pouvez pas utiliser des films plastiques à bulles pour optimiser l’isolation de votre serre, vous pouvez protéger vos cultures du gel avec des voiles d’hivernage. Ces couvertures sont spécialement conçues pour les plantes et sont disponibles dans les jardineries, ainsi que les maisons de bricolage. Elles les protègent du froid, tout en garantissant une excellente aération.

Utiliser du compost

Le compost est une solution particulièrement efficace pour offrir à vos plantes une bonne protection contre le froid. En effet, en se décomposant, il génère de la chaleur, pouvant aller jusqu’à 70 °C, et chauffer naturellement l’intérieur de votre serre. Pour bien utiliser le compost, il est déconseillé de l’enterrer trop profondément. L’idéal est de l’étaler à cinq centimètres en dessous du sol. Il est également recommandé de bien équilibrer sa composition pour qu’il puisse fournir de la chaleur tout au long de l’hiver. Pour ce faire, mélangez une quantité suffisante de bois et de feuilles. Ces dernières permettent de chauffer rapidement l’intérieur d’une serre, mais uniquement sur une courte durée. Le bois, quant à lui, diffuse une chaleur bien moins élevée pendant une durée plus conséquente.

Opter pour des systèmes de chauffage

Pour chauffer efficacement votre serre, utiliser un dispositif de chauffage peut être une excellente solution. Vous pouvez opter pour une chaudière à bois, une pompe à chaleur ou un appareil électrique alimenté par des panneaux photovoltaïques comme un radiateur, par exemple. Il vous est aussi possible d’installer des dispositifs spécialement conçus pour ce type de structure, tels qu’un système de chauffage à ventilateur pour serre. Quoi qu’il en soit, choisissez un appareil peu énergivore et adapté aux dimensions de votre serre, pour réduire vos dépenses en énergie et protéger vos cultures du froid. Dans le cas d’une structure de petite taille, il n’est pas toujours nécessaire d’investir dans un dispositif onéreux. Il vous suffit de placer des bougies sous un pot en céramique pour diffuser de la chaleur et réduire les risques de gel.

Installer un poulailler à côté de la serre

Aider les plantes à supporter l'hiver grâce à des animaux, notamment des poules, est une méthode peu conventionnelle, mais qui peut être efficace. En orientant votre serre au sud et en collant le mur d'un poulailler au nord avec des ouvertures grillagées, vous pouvez favoriser les échanges de chaleur entre les deux structures et protéger vos cultures des températures glaciales. En effet, grâce à cette orientation, la serre bénéficie d'une excellente exposition aux rayons du soleil, tout comme le mur du poulailler qui va emmagasiner de la chaleur, durant la journée. À la tombée de la nuit, le mur va chauffer les deux structures et les poules, de leur côté, vont diffuser de la chaleur qui va être transmise aux cultures par les ouvertures grillagées.