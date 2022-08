Le réchauffement climatique va avoir un impact sur la mode et notre façon de nous habiller expliquent ces spécialistes

Depuis que les vêtements ont été inventés par les hommes préhistoriques et leurs peaux de bêtes, les hommes se sont toujours couverts en fonction des saisons… Un pull en hiver voire deux, des tongs et des vêtements légers en été, logique nous direz-vous ! Pourtant, avec le réchauffement climatique et les températures qui montent un peu plus chaque année, la mode pourrait bien être obligée d’évoluer… D’ailleurs, aujourd’hui, qui possède encore (à part les frileux) de gros pulls en laine tricotée par mamy ? Dans les années 1980, tous les gamins arboraient plus ou moins fièrement le fameux pull de mémé… Les enfants d’aujourd’hui portent des sweats, des pulls légers, pour la simple et bonne raison que les vieux pulls en laine sont devenus trop chauds pour être portés… Et si le réchauffement climatique et la hausse des températures changeaient aussi la mode, en plus de menacer les corps ? Décryptage.

Les canicules se répètent !

Au mois de juillet, deux canicules extraordinaires déjà, avec des températures qui explosent les records… Plus de 40°C relevés partout en France à divers moments. L’an dernier, le Canada était touché par un dôme de chaleur, les températures avaient alors frôlé les 50°C !!!! L’organisation météorologique mondiale (OMM) estime que les années 2015 jusqu’à 2021 sont les plus chaudes enregistrées depuis que les relevés météorologiques existent… La canicule de 2003 avait été exceptionnelle, mais la moyenne de l’année ne l’avait pas considéré comme une année particulièrement « chaude » . En 2022, et au vu des températures déjà enregistrées, elle devrait être donc la huitième année la plus chaude…

La mode pourrait-elle changer à cause du réchauffement climatique ?

Avouons que ces dernières semaines, on a tous eu envie de brûler son jean et sa chemise tant nous avons eu chaud… Un short et un débardeur, étaient à peu près les seuls vêtements qu’il était possible de supporter. Souvenons-nous du scandale provoqué par la marque H&M qui avait brûlé 12 tonnes de vêtements d’hiver invendu à cause d’un hiver beaucoup trop doux. Pour Marie-Pierre Julien, maîtresse de conférences en sociologie et anthropologie et spécialiste des tenues, la météo influe sur notre manière de nous habiller, mais le vêtement a aussi une fonction sociale… Ainsi les enfants qui vivent par 35°C toute l’année, portent les mêmes vêtements qui ceux qui vivent à 20°C de moyenne. En revanche, les enfants d’aujourd’hui pourraient être moins réprimandés par leurs parents s’ils ne portent pas de vêtements chauds l’hiver. Donc le réchauffement climatique influerait bien sur la mode et les vêtements que nous portons !

Vers quels vêtements se tournera la mode du futur ?

Les spécialistes de l’histoire de la mode et de l’art comme révolution Adrian Kammarti, de l’Institut français de la mode et professeur en histoire de l’Art à l’université Paris I Sorbonne, pensent qu’effectivement, la mode pourrait être obligée de s’adapter aux nouvelles conditions climatiques… Deux solutions se profilent alors ! Soit les fabricants concevront des vêtements plus courts et nous verrons le retour du short et de la mini-jupe jusqu’en novembre, soit ils utiliseront des matières plus légères et naturelles comme le lin ou la soie ou encore le chanvre… Nos jeans bien épais pourraient donc bientôt rester au placard ? Les vêtements en nylon ou polyester vivent-ils leurs dernières années, bientôt remplacées par des vêtements respirants, voire climatisées ? L’avenir nous le dira probablement, mais ce qui est certain, c’est que le réchauffement climatique semble influencer tous les domaines de notre société y compris celui de la mode !