Coperni utilise un aérogel de la NASA pour créer un sac de 33 g composé essentiellement de vide

Victimes de la mode, et de la haute couture, la Fashion Week de Paris, ou FW pour les intimes, vient de s’achever. De défilé en défilé, cet événement mondial est souvent l’occasion de découvrir une mode qui n’est pas du goût des simples citoyens que nous sommes. L’exubérance de certains créateurs peut parfois nous laisser pantois, mais là n’est pas le débat. Cette année, un étrange petit sac a attiré l’attention des fashions victims ! Son nom : Air Swipe Bag créé par Coperni, qui est un sac à main composé à 99 % d’air utilisant l’aérogel de silice de la NASA. Quant au 1 % restant, il se compose de verre. Bizarre, vous avez dit bizarre ? On vous l’accorde, mais découvrons-le en détail, il est assez étonnant.

Le sac Air Swipe Bag qu’est-ce que c’est exactement ?

Coperni est une maison de haute couture parisienne fondée en 2013. Le petit sac ovale est à Coperni ce qu’est le carré à la maison Hermès. Lors de la Fashion Week de Paris, elle a donc présenté une version de son sac qu’elle a surnommé, « le solide le plus léger de la planète Terre ». Et, effectivement, puisqu’il est composé à 99 % d’air, il ne doit pas être trop lourd à porter. Ce sac a été conçu avec l’aide et l’inventivité du professeur Ioannis Michaloudis. Cet homme est un artiste visuel et un chercheur reconnu internationalement comme l’un des leaders en Art & Science et le premier créateur et investigateur de l’application du nanomatériau aérogel de silice de la NASA dans les Beaux-Arts.

Comment se présente ce « drôle de sac » ?

Lorsque l’on observe l’Air Swipe Bag, il a l’aspect d’une brume matinale, oscillant entre les nuages, le givre et la rosée du matin. De cette image, se dégage une certaine fragilité, et on se dit qu’il ne va pas falloir le faire tomber par inadvertance ! Dans la mesure où il se compose d’air et de verre, cela semble plutôt justifié ! Coperni annonce un poids de seulement 33 g pour le sac, on se demande bien ce que l’on pourrait mettre à l’intérieur, non ? Quant à sa composition, c’est donc de l’aérogel de silice, nanomatériau de la NASA, un nanomatériau très délicat et non fragile.

L’aérogel de silice de la NASA, pourquoi faire, au départ ?

Avant que cet aérogel de silice soit utilisé pour un étrange sac à main, il a été inventé pour la mission Stardust, premier vaisseau spatial à apporter des échantillons d’une comète sur Terre en 1999. Ce nanomatériau, a, en effet, la particularité de résister à une chaleur pouvant atteindre 1 200 degrés Celsius et à une pression équivalente à 4 000 fois son poids.

Finalement, il serait donc hyper résistant cet étrange sac en forme de lecteur CD ! Coperni Paris n’a pas communiqué sur une éventuelle commercialisation, ni sur un prix futur. Je crois que l’on préfère ne pas savoir, il risquerait d’atteindre des sommets ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : coperniparis.com. Que pensez-vous de cette étrange invention ? Seriez-vous prêts à investir plusieurs milliers d’euros pour ce sac s’il venait à être commercialisé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .