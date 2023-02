Les bottes d’Astro le petit robot, bientôt en vente, mais il n’y en aura pas pour tout le monde !

Si vous avez entre 40 et 50 ans, vous vous souvenez probablement d’un dessin animé diffusé dans les années 1980, Astro le petit robot. Ce petit robot, qui protégeait les populations de toutes sortes de dangers, était vêtu d’un slip noir et bleu et de « super bottes » rouges qui lui permettaient de voler. Les bottes rouges d’Astro affolent la toile en ce moment, grâce à un collectif d’artistes new-yorkais MSCHF. Spécialisés dans la conception de chaussures extravagantes, ils sont de retour avec la Big red boot qui mêle cette fois la haute couture à l’univers des dessins animés. Elles font un immense carton auprès des fans de mangas et de cosplays évidemment, et s’arrachent comme des petits pains ! Découverte.

L’influence japonaise, toujours plus forte

On sait combien l’univers des mangas et la culture nippone fascinent des millions de personnes dans le monde. Les Big red boots que porte donc Astroboy, ou Babouche, le meilleur ami de Dora l’exploratrice, sont une nouvelle preuve de cet engouement. Avec ces énormes bottes, le moins que l’on puisse dire est que vous ne passerez pas inaperçu. Elles sont conçues pour être confortables malgré leur taille imposante et fabriquées avec une coque en caoutchouc TPU et une semelle en EVA. Sur cette dernière est subtilement estampillé le logo MSCHF. Lors de leur lancement, les équipes de conceptions ont arpenté les rues de New York, chaussées de ces impressionnantes chaussures. À ceux qui s’interrogent sur le fait qu’elles ne possèdent pas la forme d’un pied, MSCHF répond par cette phrase : « On ne conçoit jamais des chaussures pour qu’elles aient la forme de pieds. Les Big Red Boots n’ont VRAIMENT pas la forme de pieds, mais elles ont EXTRÊMEMENT la forme de bottes ».

Combien coûtent les Big red boot ?

Une chose est sûre, si vous croisez une personne avec ces bottes aux pieds, vous ne pourrez pas la louper. Avec leur design cosmique et l’absence de détail, elles semblent être de gros fourreaux rouges, dans lesquels il faut glisser les pieds. Les concepteurs ont préféré donner vie à des bottes nées d’un dessin animé abstrait plutôt que de produire une chaussure artisanale, aux détails travaillés. Si vous souhaitez acquérir ces bottes, il faudra débourser 326 € et vous rendre exclusivement sur le site Web de l’entreprise et sur l’application Sneakers de MSCHF. Elles sortiront le 16 février 2023 à 11 h (heure de New York) soit 17 h, heure française. Le risque étant qu’il n’y en aura évidemment pas pour tous !

Séquence nostalgie : Astroboy, c’est qui ?

Astro, le petit robot, est une série de shōnens mangas d’Osamu Tezuka publiée entre 1952 et 1968. Elle est la bande dessinée la plus vendue au monde. Il faut dire que l’histoire est plutôt sympathique ! Alors que le professeur Tenma vient de perdre son fils dans un accident, il décide de créer un petit robot à l’image de son fils. Il veut en faire une machine puissante, qui le protégerait de tous les dangers. Le robot a donc l’apparence d’un petit garçon. En revanche, il se dote d’une force surdimensionnée et peut voler grâce à ses bottes rouges ! Le robot ne peut pas grandir, ce qui déplaît à son créateur. Il est alors recueilli par le Professeur Ochanomizu, qui chercher à intégrer dans la société des robots justiciers. Ce second père adoptif éduquera le robot comme un enfant normal, et lui créera même une famille robot pour qu’il devienne : « un superhéros au service de la justice, de la protection de l’humanité et de la bonne entente entre robots et humains ».