Un mur capteur en verre et eau pour chauffer gratuitement une maison avec l’énergie du soleil

Pour chauffer une habitation et réduire son impact environnemental, il est possible d’opter pour des poêles à bois, à granulés ou des panneaux solaires. Toutefois, bien que ces dispositifs soient bien moins polluants que les appareils fonctionnant au fioul ou au gaz, ils émettent une certaine quantité de gaz à effet de serre. Selon des chiffres publiés sur le site Calculeo, les émissions de CO2 des systèmes de chauffage qui utilisent l’énergie solaire et le bois sont respectivement de 34 et 29,5 gCO2eq/kWh, en prenant leur cycle de vie en compte. Pour réduire davantage l’impact environnemental d’un logement, d’autres solutions peuvent être mises en œuvre, à l’instar du mur capteur. Un excellent complément aux poêles ou aux dispositifs solaires, ce dernier améliore le confort thermique d’une habitation, sans utiliser d’électricité.

Un dispositif utilisant le pouvoir de l’eau

Le mur capteur est un système ingénieux permettant de chauffer l’air neuf qui entre dans un logement et diffuser des infrarouges durant la nuit, pour augmenter la température dans la zone située à proximité. Il est constitué de plusieurs bocaux remplis d’eau et utilise le pouvoir exceptionnel de celle-ci pour stocker les calories. En effet, cette ressource naturelle absorbe efficacement les rayons infrarouges, peut emmagasiner deux fois plus de chaleur que certains matériaux comme la pierre calcaire, et bénéficie d’une excellente effusivité. Par ailleurs, elle laisse passer la lumière du soleil et n’a donc aucun impact négatif sur l’éclairage naturel, contrairement aux murs classiques. Pour information, la mise en place de ce type de dispositif nécessite une surface vitrée de dimensions relativement conséquentes, orientée vers le sud.

Un système de chauffage ingénieux

Dans la réalisation du mur capteur, ses concepteurs ont fabriqué deux caissons en bois comprenant chacun 250 bocaux de 2 litres d’eau salée (environ 35 g de sel par litre) et équipés d’un double vitrage à l’extérieur, ainsi que d’un simple vitrage à l’intérieur. Le premier caisson est doté de grilles sur sa partie inférieure, aspirant l’air dans une pièce. Une fois celui-ci chauffé, il est restitué grâce à une trappe située en hauteur. Le second, quant à lui, a pour rôle de réchauffer l’air neuf et de le diffuser à l’intérieur du logement. Pour ce faire, ses grilles sont orientées vers l’extérieur et sa trappe, vers l’intérieur. Ce dispositif ingénieux utilise essentiellement la convection naturelle pour faire circuler l’air et le chauffer. En d’autres termes, il n’a pas besoin de système de ventilation ni d’échangeur de chaleur pour fonctionner.

Un dispositif bénéficiant de 3 jours d’autonomie

Selon ses concepteurs, le mur capteur peut emmagasiner une quantité de chaleur suffisante pour chauffer une pièce pendant environ 3 jours, à condition qu’il soit complètement chargé. En hiver, plus précisément en janvier, la température de l’eau dans les bocaux peut atteindre 45 °C. À noter que ce dispositif peut être complété par un chauffage par inertie utilisant le sol d’une habitation, afin de limiter encore plus la consommation d’énergie et, par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre. Tout comme le mur capteur, ce système de chauffage nécessite une excellente exposition aux rayons du soleil et donc une surface vitrée de taille assez importante. Au niveau des matériaux, le béton, la terre compactée et la pierre peuvent être utilisés pour emmagasiner la chaleur. D’autre part, aucune isolation ne doit être mise en place pour maintenir un contact avec la terre, optimiser la quantité de chaleur stockée, mais aussi bénéficier d’un système de refroidissement par le sol, durant l’été. Plus d’informations ici. Que pensez-vous de ce dispositif de chauffage solaire ingénieux ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .