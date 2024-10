« Révolutionnaire », le CNRS invente un système de chauffage solaire « moléculaire »

L’énergie solaire est une énergie renouvelable. Elle est de plus en plus convoitée alors que le monde cherche des alternatives durables aux combustibles fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Force est cependant de constater que cette énergie est surtout transformée en électricité pour alimenter les appareils électriques conventionnels. Le courant produit par les panneaux solaires photovoltaïques peut aussi être utilisé comme source d’alimentation pour les systèmes de chauffage domestiques et industriels. Un concept qui est cependant loin d’être efficace étant donné que la conversion de l’électricité en énergie thermique occasionne des pertes.

Stocker l’énergie solaire d’une autre façon

Pour limiter ces pertes, des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), à Paris, et de l’École normale supérieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) ont développé une technologie révolutionnaire : stocker l’énergie solaire dans des molécules pour la restituer ensuite sous forme de chaleur à la demande. La piste explorée par Rémi Métivier, membre du Laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (PPSM) de l’ENS Paris-Saclay, et ses collègues repose sur l’utilisation de molécules photochromes. Celles-ci ont la particularité de pouvoir changer de structure sous l’effet de la lumière.

Une découverte qui pourrait changer la donne

Le groupe de recherche français a récemment publié un article relatif à cette percée dans la revue Chemical Science. Les scientifiques ont découvert un mécanisme permettant aux structures moléculaires de stocker l’énergie solaire. Ces structures peuvent ensuite produire de la chaleur de façon continue tout en supportant plusieurs cycles de charge et décharge sans perdre en efficacité. L’un des principaux avantages de cette technologie connue sous le nom de Molecular Solar Thermal (MOST) est qu’elle permettrait de contrôler la façon dont les molécules stockent et libèrent l’énergie.

Un système prometteur

L’approche adoptée par les scientifiques du CNRS et de l’ENS Paris-Saclay est ainsi de nature chimique. D’après eux, leur concept pourrait révolutionner le stockage thermique dans les secteurs résidentiel et industriel. L’idée consiste à installer sur le toit d’un bâtiment un dispositif contenant un fluide à base de molécules photochromiques pour capter l’énergie de la lumière ultraviolette naturelle. Cette énergie peut ensuite être libérée, en fonction des besoins, pour le chauffage et d’autres applications nécessitant de la chaleur.

L’exploitation de l’énergie solaire pour répondre à nos besoins en matière d’énergie thermique est un concept prometteur. Cependant, cette avancée nécessite encore des travaux supplémentaires avant de pouvoir déboucher sur une solution utilisable au quotidien. À ce sujet, les chercheurs avancent que leur technologie pourrait être prête d’ici 10 à 15 ans. Plus d’infos : pubs.rsc.org. Que pensez-vous de ces recherches permettant aux molécules de restituer l’énergie solaire en chaleur ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .