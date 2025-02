Peinture isolante : peut-on réellement isoler sa maison avec un simple coup de rouleau ?

La rénovation énergétique est un sujet qui nous concerne tous ! En l’effectuant, et en isolant nos maisons, nous réalisons des économies, et agissons en faveur de la planète. Réduire notre dépendance aux énergies est aussi un critère important dans nos vies actuelles. Et, lorsque l’on souhaite vendre un bien, la principale crainte concerne le fameux DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Plus celui-ci sera mauvais, plus votre bien sera dévalué. Et, alors que l’on cherche des réponses rapides et efficaces, une récente innovation se fait une belle part de marché. Elle, c’est la peinture thermo-isolante, présentée comme une petite révolution dans le domaine. Elles promettent de limiter les pertes de chaleur et même de rafraîchir nos intérieurs en été. Mais, sont-elles réellement efficaces ? Ou bien s’agit-il d’un coup marketing bien huilé ? C’est ce que nous allons voir ensemble avec les aides d’experts qui nous expliquent dans cet article publié sur ouest-france.fr, les vérités et les idées reçues sur ces peintures ! Décryptage.

Peinture isolante : une technologie issue de la NASA, vraiment ?

Sur le papier, les promesses sont alléchantes. Ces peintures, qui combinent résines et particules céramiques, auraient été développées à l’origine par la NASA pour protéger ses équipements des températures extrêmes. Certaines marques affirment qu’elles peuvent faire gagner jusqu’à 4 °C en intérieur, simplement en appliquant quelques couches sur les murs. Plutôt tentant, non ? Toutefois, les experts restent prudents. Étienne Marx, ingénieur à l’Agence de la transition écologique (Ademe), rappelle que ces peintures n’ont pas été conçues à l’origine pour isoler les bâtiments et qu’il faut éviter les raccourcis trop rapides. En réalité, les fabricants actuels utilisent des technologies qui s’inspirent de celles de la NASA, mais sans forcément en reproduire toutes les performances. Coup marketing : 1 point !

Une solution efficace… mais à quelles conditions ?

Concrètement, comment fonctionne cette peinture ? Son secret réside dans la présence de microbulles d’air encapsulées, qui ralentissent la transmission de chaleur. Elle est également réfléchissante et limite ainsi les effets des rayons solaires sur les façades extérieures, ce qui peut être un avantage en été. Autrement dit, elle agit comme une couverture de survie : en empêchant la chaleur de s’échapper en hiver et en la repoussant en été. Cependant, attention, la peinture thermo-isolante ne peut pas remplacer une véritable isolation thermique. « Elle ne remplacera jamais 30 cm de laine de roche », avertit Hugo Robardey, directeur général de Theolaur Peintures. Son efficacité est surtout intéressante dans des cas spécifiques, comme en complément d’une isolation existante ou pour les bâtiments dans lesquels une isolation par l’extérieur est compliquée (copropriétés, façades classées, etc.). Efficacité : 1 point, dans ces conditions spécifiques !

Quel impact la peinture thermo-isolantes peut-elle engendrer sur le DPE ?

C’est la question clé pour ceux qui cherchent à améliorer leur classement énergétique : une peinture isolante peut-elle réellement faire grimper la note du DPE ? Malheureusement, non. Pour être considéré dans les calculs des diagnostiqueurs, un matériau doit avoir une épaisseur et une résistance thermique mesurable (indice R). Or, une simple couche de peinture, même enrichie en céramique, ne suffira pas à modifier significativement cet indice.

En revanche, appliquée en extérieur, elle peut limiter les ponts thermiques et améliorer le confort, notamment sur des pignons exposés aux vents froids. Dans ce cas, son effet peut être intéressant pour compléter d'autres travaux de rénovation. Alors, cette peinture miracle, gadget ou solution d'appoint ?