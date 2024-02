Osblock, un bloc de construction pré-latté et isolé de deux côtés pour construire des maisons plus rapidement

Selon un rapport de l’International Finance Corporation (IFC), la production du ciment représente 43 % des émissions de CO2 des matériaux de construction. Pour y remédier, il est primordial de remplacer le béton par des matériaux sans carbone. Aujourd’hui, l’optimisation des processus de production du linker, le recours à des énergies renouvelables et le captage du carbone sont parmi les autres stratégies mises en place pour décarboner cette industrie. Dans ce contexte, de plus en plus de fabricants développent, ces dernières années, des solutions de construction à faible émission. C’est notamment le cas du manufacturier québécois Osblock qui a mis au point des blocs isolés 100 % recyclables et ne générant aucun déchet sur les chantiers. Nous vous invitons à découvrir cette technologie révolutionnaire à travers cet article.

Une méthode de production automatisée

Cette entreprise collabore avec des fournisseurs locaux pour s’approvisionner en matières premières. Elle assure la production des blocs isolés dans sa propre usine automatisée afin de révolutionner le domaine de la construction. En effet, tout cela lui permet d’optimiser ses différents services en éliminant les éventuels retards de production et de livraison, les risques de rupture de stock ou encore les commandes incomplètes ou inexactes. De plus, l’automatisation du processus de fabrication de ce nouveau matériau de construction contribue à diminuer les délais de livraison, selon ce fabricant.

Un bloc durable en OBS isolé des deux côtés

La solution complète Osblock serait particulièrement performante et économique. D’après son concepteur, elle assure une puissance structurelle élevée aux murs grâce à son design ingénieux avec un noyau solide en OBS pris en sandwich entre deux panneaux isolants. Elle serait capable de supporter deux étages, voire trois étages, mais aussi des fermes de toit. Son installation s’effectue plus rapidement en utilisant un système de barrure sans vis. Chaque bloc isolé comporte des tenons et des mortaises uniques permettant de l’emboîter fermement dans les blocs à proximité. Outre cela, il intègre des lattes extérieures en bois renforçant le matériau et facilitant la pose du pare-air, des fourrures et du revêtement. Ce produit est aussi prêt à accueillir le système électrique du bâtiment. Une cavité a été ajoutée sur sa face intérieure pour simplifier le câblage.

Une efficacité élevée et une grande polyvalence

Grâce à un mode de fabrication à la pointe de la technologie, la solution Osblock permet d’obtenir des murs plus solides, plus droits et thermiquement plus efficaces que les constructions traditionnelles. Selon l’entreprise sur son site web, elle ne présente aucun pont thermique, offrant un facteur R effectif de 32 à un bâtiment. Elle convient aux projets de construction nordique, passive ou zéro émission. Il est à souligner que les bâtiments résidentiels ou commerciaux construits en Osblock sont conformes au programme Novoclimat du gouvernement québécois. Le fabricant précise aussi que ce produit résiste aux vents et aux tremblements de terre.

Une installation moins coûteuse et sans déchet

Avec son design unique intégrant des dispositifs d’isolation et des lattes, ce matériau innovant nécessite moins d’opérations et moins d’outils sur le chantier. Ainsi, la main-d’œuvre indispensable serait moins importante et le temps d’intervention plus réduit, ce qui diminue significativement les coûts d’un projet immobilier. Par ailleurs, ces blocs isolés seraient respectueux de l’environnement. Leur utilisation limite les débris et les déchets sur site. S’il est nécessaire de découper des blocs, la retaille pourrait être réutilisée.

Cette société canadienne vise à exporter sa technologie Osblock à travers le monde afin de transformer l’industrie du bâtiment et d’accélérer sa décarbonation. Elle organise régulièrement une formation spécialisée pour les professionnels du BTP qui souhaitent devenir installateurs certifiées de ce produit. Plus d’informations : Osblock.ca. Seriez-vous prêts à faire votre construction avec cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .