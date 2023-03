Podx Go : Grande S1, l’invention d’une maison pliable sur roues qui triple sa surface d’habitation

Et si les tiny-houses si appréciées ces dernières années avaient trouvé leurs remplaçantes ? C’est en tout cas ce que pense l’entreprise californienne Podx Go, qui lance une campagne de financement participative, pour une tiny house un peu particulière. En effet, celle-ci dispose d’une armature en acier à haute résistance, de murs et de plafonds isolants en polyuréthane ainsi qu’un sol en bois stratifié. Mis à part l’acier qui a remplacé le bois, rien de bien nouveau nous direz-vous ! Et bien justement, la particularité de la Grande S1 est que cette tiny house est pliable et peut tripler sa surface, une fois dépliée. Sur sa remorque, elle ne mesure que 3,65 m × 2,43 m et quand elle se déploie, elle triple ses dimensions. Découverte.

La tiny house Grande S1 par Podx Go

La Grande S1 est donc pliable et transportable, mais elle ne pourra pas l’être avec n’importe quel véhicule, car elle pèse tout de même 9 979 kg. Une fois qu’elle est acheminée à destination, il suffit d’appuyer sur un bouton, pour que la maison s’ouvre grâce à un système hydraulique parfaitement inventé. Quinze minutes suffisent pour obtenir une surface habitable de 33,8 m² avec une cuisine séjour dotée d’un plan de travail, de placards, d’un réfrigérateur, d’un évier en inox et d’un robinet. Pour le reste, elle dispose également d’une chambre avec un lit escamotable king-size, d’un bureau pliant en bois et d’un placard. Côté sanitaire, elle se dote d’une salle de bain avec douche, d’un WC avec réservoir et d’un meuble vasque.

Qu’en est-il du côté technologique de la Grande S1 ?

Tout d’abord, elle s’équipe de la technologie Edge ONE, une solution tout-en-un pour la domotique, le système de sécurité et la gestion de l’énergie. Tout sera sous contrôle avec un seul pavé tactile de commande ! Le système de sécurité comprend des caméras externes qui détectent les événements de sécurité et vous les signalent rapidement, ainsi que des détecteurs de danger qui protègent contre les incendies, la fumée, les inondations et les effractions.

La tiny house pliable comprend aussi une climatisation, un chauffe-eau, un détecteur de monoxyde de carbone et de fumée, ainsi qu’une prise d’eau standard à raccorder au réseau municipal. Elle se dote aussi d’un système électrique complet de 120 V qui peut être connecté au réseau local. Un système de stockage de l’énergie par panneaux solaires est également prévu pour ceux qui choisiraient de vivre hors réseau.

Combien coûterait cette tiny house pliable ?

Pour le moment, comme le précise le fabricant, ce projet n’est qu’à l’état conceptuel, il n’existe pas encore de prototype disponible. Le fabricant rappelle que la structure de cette tiny house est conçue en acier A36 qui offre solidité, durabilité et résistance aux moisissures, termites et autres parasites.

Quant aux murs et toit, ils sont en panneaux isolants en polyuréthane et ont une valeur R élevée pour garder votre maison confortable en toutes saisons. Cela explique peut-être le prix annoncé. En effet, si la Grande S1 venait à être fabriquée, il est probable qu’elle atteigne le prix de 85 000 $ environ, soit 79 000 €. Un sacré budget pour une tiny house vraiment originale, non ? Pour en savoir plus sur le concept, rendez-vous sur Podxgo.com / Indiegogo.