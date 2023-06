DEMREA, un kit pour construire soi-même une maison bioclimatique avec une isolation en chanvre

Vous souhaitez construire votre maison vous-mêmes, mais vous voulez aussi qu’elle soit modulable, écologique et facile à monter. Ne cherchez plus, l’entreprise DEMREA, dont le siège social est basé à Paris, tandis que DEMREA France est basée à Châteauroux, l’a fait ! En effet, cette entreprise innovante française propose des maisons bioclimatiques livrées en kit pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’autoconstruction. Avec la crise du logement, l’inflation et les prix de l’énergie qui flambent, de plus en plus de futurs propriétaires se tournent vers l’autoconstruction. DEMREA propose une solution clé en main innovante pour répondre aux différents besoins actuels en matière de construction immobilières. Découverte.

La genèse de ce projet

En 2021, Pascal Tomasi, Hicham Zabili et Issa Dia, tous trois issus du secteur du bâtiment et forts de solides compétences techniques dans les domaines de l’ingénierie, de l’architecture et de l’économie de la construction, ont décidé de s’associer pour concrétiser un projet commun : concevoir, fabriquer et commercialiser les habitations de demain. C’est ainsi qu’est né le projet des maisons DEMREA. Après plusieurs années de réflexion, de développement et d’amélioration, le premier prototype permettant de tester à grande échelle les panneaux et les pièces d’assemblage métalliques est désormais opérationnel et fonctionnel. Les maisons DEMREA, écologiques, modulables et conçues pour l’autoconstruction sont sur le point de révolutionner l’habitat de demain grâce à un brevet unique portant sur leur système d’assemblage. Ce système innovant permet aux panneaux constituant les parois, le plancher et la toiture de la maison de s’emboîter et de se clipser comme des pièces de LEGO, assurant ainsi un montage en quelques jours seulement.

Une maison bioclimatique, qu’est-ce que c’est ?

Une maison « bioclimatique » est une habitation conçue pour réduire la consommation d’énergie en exploitant au maximum les apports naturels de chaleur et de lumière du soleil. Plusieurs éléments sont à considérer si vous choisissez la construction ou l’autoconstruction de ce type de maison. Ainsi, il faudra estimer l’exposition au soleil et la topographie du terrain. Il faudra aussi orienter la maison pour permettre une utilisation optimale de l’énergie solaire. L’isolation et la ventilation sont également des facteurs importants à considérer.

L’isolation devra être performante et conçue avec des matériaux de qualité pour limiter les déperditions de chaleur. Quant à la ventilation, les systèmes devront aussi être très efficaces afin de réduire la consommation de chauffage. D’habitude, les maisons bioclimatiques privilégient les systèmes de chauffage écologiques et économiques tels que les pompes à chaleur, les poêles à bois, les poêles à pellets de bois ou les panneaux solaires thermiques.

Pourquoi choisir une maison bioclimatique DEMREA ?

Les maisons DEMREA se distinguent des constructions traditionnelles en offrant la possibilité d’une réalisation entièrement manuelle, sans nécessiter d’équipement lourd ni d’expertise spécifique. Et cela, contrairement à la plupart des bâtiments actuels qui requièrent des engins de levage réservés aux professionnels du secteur. Ce concept innovant repose sur un brevet français portant sur les pièces d’assemblage métalliques fixées sur une structure en acier galvanisé et bois, avec une isolation en chanvre.

Les éléments préfabriqués en atelier sont tous facilement manipulables à la main, pesant entre 25 et 45 kg par panneau. Ce qui permet un montage et un démontage rapides en seulement trois à cinq jours. En adoptant une approche de construction hors sol, les maisons DEMREA ne nécessitent pas de fondations profondes, offrant ainsi la possibilité de les monter sur place par le client lui-même ou par un constructeur agréé. Cette approche technique permet non seulement de réduire les émissions de CO₂ liées au transport, mais également de réaliser des économies significatives sur les coûts de transport associés à un convoi exceptionnel. En savoir plus ? Rendez-vous sur demrea.com.