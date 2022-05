Cette maison réalisée avec 9 containers est une véritable œuvre d’art !

Dans la catégorie des maisons containers, nous vous avons déniché une sorte d’ovni du genre, une œuvre d’art à elle toute seule tant elle est originale, asymétrique et même un peu flippante, il faut bien le reconnaître… Cette maison se trouve au 1369 Prince Road, dans la ville de Ste Augustine en Floride (Etats-Unis). En 2017, l’Ouragan Irma déracinait un chêne à cet endroit précis, réduisant à néant la maison du propriétaire. Ce dernier, possédant une galerie d’art et artiste lui-même, a décidé de tout reconstruire à sa manière. Après trois ans de travaux, neuf containers d’expéditions et beaucoup d’imagination, la maison est devenue la PRCH, pour Prince Road Container House et elle attire chaque jour de nombreux curieux. Présentation.

L’extérieur de cette incroyable maison

Le propriétaire se nomme Rob DePiazza, il est originaire de Los Angeles. Il s’est fait aider de l’architecte Stephen Bender. Cette maison a la particularité d’avoir été construite à base de neuf containers d’expédition. Six d’entre eux forment les espaces de vie de la maison, deux sont réservés à un atelier / garage, et le dernier n’a pas de fonction habitable: il a juste été déposé en équilibre, comme élément architectural et l’effet est magnifique ! Justement, cette pièce maîtresse de la maison est une véritable œuvre d’art puisqu’elle a été peinte par Cane, un artiste espagnol. Il a peint sur ce container sa représentation du jour fatidique où l’Ouragan Irma a tout détruit. L’ouragan y apparaît sous la forme d’un personnage aux cheveux roses et aux yeux bandés qui souffle sur la maison ! Une œuvre picturale assez psychédélique, qui donne sans aucun doute un charme fou à cette structure.

Et à l’intérieur c’est comment ?

Disons que la fresque de l’extérieur est comme un avant-goût de ce que l’on peut trouver à l’intérieur… Des murs recouverts d’œuvres d’art, des meubles des années 50, des jukebox ou encore un vieux tube cathodique des années 50 en guise de télévision. Des lampes improbables, et des bibelots plus loufoques les uns que les autres accompagnent les visiteurs d’un jour ! Elle a beau être faite de containers, elle nous rappelle, par son côté loufoque, la maison du facteur cheval.

En location, mais à quel prix ?

Si votre prochain voyage vous mène en Floride, vous pouvez d’ores et déjà réserver la PRCH sur AirBnb. Vous devrez toutefois la louer pour deux nuits minima et cela vous coutera la bagatelle de 1252€ frais de ménage, de dossiers et de services compris…Une maison d’artiste comme celle-ci, entièrement personnalisée, cela se paie évidemment ! Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même tout le confort moderne malgré son côté très vintage, vous découvrirez aussi une TV OLED Sony Bravia 4k 65″avec son Bose, une cuisine équipée comme dans un restaurant étoilé, et de l’électroménager tout à fait de notre époque ! Peut-être pourriez-vous croiser le Docteur Emett Brown, du film Retour vers le Futur, c’est tout à fait son style ! Cette maison container est probablement l’une des plus originales que nous ayons découvertes… Elle est splendide non ?