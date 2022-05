L’intérieur et le toit de cette magnifique Tiny House sont végétalisés

Parfois, lorsque l’on se balade sur le net, on y fait quelques drôles de trouvailles ! Les petites maisons que l’on appelle tiny-houses sont tellement en vogue, que, parfois, elles peuvent receler de véritables petits bijoux. Celle que nous avons décidé de vous présenter est un petit trésor de végétation… Nous ne savons ni où elle se trouve dans le monde, ni qui l’habite, ni même qui l’a construite, mais ce dont nous sommes certains, c’est qu’elle vaut le coup d’œil ! Avec son toit-jardin entièrement végétalisé, elle respire le bien-être et la sérénité; on a juste envie d’y poser avec un livre ou un café. Découverte !

L’optimisation de l’espace

Commençons par explorer l’extérieur car il est juste magnifique: la terrasse forme en fait un patio fermé d’un côté par une petite pièce avec une fenêtre. Sous le porche, un petit salon de jardin a été disposé, ainsi qu’un hamac entre deux piliers. Mais le clou du spectacle est sûrement le magnifique jardin qui a été imaginé sur la terrasse: des fleurs et des plantes qui apportent naturellement de l’ombre en plus de la touche d’originalité ! Le toit végétalisé est également observable depuis l’étage de la tiny-house, ce qui apporte un charme fou à cet ensemble parfaitement pensé. Toujours à l’extérieur, vous remarquerez que la réserve d’eau se trouve dans une baignoire récupérée, qui ajoute un style vintage plutôt sympa à cet ensemble.

Un petit tour à l’intérieur ?

On entre dans cette tiny-house par le salon, comme souvent dans ce type d’habitation. Un grand canapé accueille les visiteurs et on peut apercevoir, au fond, une petite passerelle avec un escalier qui mène à l’étage. La végétation est également très présente à l’intérieur puisque le mur de la cuisine est lui-aussi végétalisé. Pas de télévision dans le salon, mais un écran géant sous forme de toile de projection pour les soirées Netflix ! La cuisine reste spacieuse malgré la petite surface, et cela est tout simplement dû aux larges baies vitrées qui l’éclairent de chaque côté… L’espace semble beaucoup plus grand grâce à cette technique très prisée des constructeurs de tiny-houses !

Des matières naturelles partout !

Les murs végétalisés, le toit-terrasse, et à l’intérieur, le bois qui est la matière prédominante… Avec une nouvelle touche d’originalité puisque l’évier est lui-aussi en bois foncé entouré d’un plan de travail coordonné. La tiny-house ne mesure que 8.5 mètres de long, pourtant elle semble bien plus grande. Dans la salle de bains, on retrouve évidemment du bois, mais coordonné cette fois-ci avec des meubles en plaqué blanc. Cette pièce d’eau héberge aussi les toilettes à compost.

Mais ils sont invisibles ou plutôt cachés dans l’un des meubles de la salle de bains; l’idée est absolument géniale non ? La douche à l’italienne, n’est pas très grande, mais suffisante pour la famille… Et puis souvenez-vous, il y a une baignoire à l’extérieur qui peut toujours servir, à condition qu’il n’y ait pas trop de vis-à-vis ! Terminons la visite par l’étage et l’espace couchage: que dire à part que la vue plongeante sur le toit terrasse y est juste superbe. Elle peut évidemment accueillir deux personnes et se dotent de nombreux rangements intégrés. Vous remarquerez là encore l’omniprésence du bois (parquet, meubles etc.). Nous, on adore !