Winder, trois plans pour construire soi-même une maison conteneur à moindre coût

Les maisons conteneurs sont une alternative de plus en plus populaire et innovante à la construction traditionnelle. Elles consistent à transformer des conteneurs d’expédition en espaces de vie fonctionnels et esthétiques. Initialement conçus pour le transport de marchandises par voie maritime, les conteneurs garantissent une structure solide et modulaire, ce qui les rend adaptés à la construction de maisons durables et économiques. Les maisons conteneurs contribuent également à la réduction des déchets en réutilisant ces structures destinées à la destruction. Que ce soit comme résidence principale ou maison de vacances, les maisons conteneurs ont le vent en poupe ! Découvrons celle de John, un constructeur de maison conteneur, située quelque part en Australie.

L’histoire de John, constructeur de tiny house conteneur

John, un constructeur, a développé une tiny house grâce à un conteneur d’expédition. Cette idée lui est venue il y a environ sept ans, lorsque les prix immobiliers ont commencé d’augmenter de manière significative. Initialement, il a construit des bureaux et de petites chambres pour différentes personnes, mais il a rapidement compris qu’il pouvait aller plus loin en créant des maisons. L’intérêt des particuliers pour ces maisons économiques et écologiques grandit un peu plus chaque jour. Aujourd’hui, John propose des plans de petites maisons préconstruites à partir de conteneurs, que vous pouvez construire vous-même. Actuellement, il propose trois modèles différents. Le modèle le moins cher est un studio de 13 m2 au prix de 199 AU$, tandis que le modèle le plus cher est une maison de 34 m2 dans laquelle il vit également, vendu au prix de 299 AU$.

Focus sur la propre maison de John

La maison qu’il occupe a été construite en suivant les plans du conteneur de Glendhu Bay. Elle mesure 12 m de long et 2,4 m de large, sans tenir compte des coulisseaux, qui sont des pièces de guidage. Ces coulisseaux donnent l’apparence d’une maison traditionnelle à l’ensemble du conteneur. De plus, les fenêtres disposées tout autour de ce logement contribuent à son esthétique. À l’extérieur, il y a un porche enveloppant où il est possible d’ajouter des chaises et des tables pour profiter du beau temps.

Une petite chatière permet à son chat d’accéder à l’intérieur depuis la terrasse. Depuis deux ans, John habite dans ce minuscule conteneur d’expédition. Ce mode de vie abordable et peu encombrant lui convient parfaitement. Bien que l’extérieur ne ressemble pas à une maison, une fois à l’intérieur, rien ne le distingue d’une habitation traditionnelle. John est un passionné du mode de vie “tiny living”, car il estime que chaque élément à l’intérieur de sa maison doit avoir une utilité bien définie.

Un petit tour à l’intérieur ?

L’intérieur lumineux et confortable de la maison est entouré de nombreuses fenêtres procurant une abondante lumière naturelle. Le salon, bien que sobrement décoré avec une table, une petite armoire, un téléviseur et des haut-parleurs, bénéficie d’une vue extérieure grâce aux portes-fenêtres. La cuisine, entièrement fonctionnelle, est équipée d’appareils modernes, tandis que la salle de bain minimaliste comprend un meuble lavabo, une cabine de douche et des toilettes. La chambre principale, spacieuse et reliée à la terrasse par une porte coulissante, est aménagée avec un lit grand format et une armoire. En savoir plus et obtenir les différents plans, rendez-vous sur winder.co.nz.