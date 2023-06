Un couple transforme un conteneur d’expédition en une charmante maison pour un peu moins de 18 500 €

Dans un contexte où la préservation de l’environnement est devenue une préoccupation primordiale, de plus en plus de personnes recherchent des solutions écologiques pour leur habitat. C’est dans cette optique que Matt et Paiton, un jeune couple animé par leur engagement pour la protection de la planète, ont entrepris la transformation d’un simple conteneur d’expédition en une remarquable maison durable. Leur projet incarne autant le minimalisme, l’ingéniosité que l’utilisation de matériaux recyclés, répondant ainsi aux aspirations de nombreux propriétaires contemporains. Découvrez comment ce couple passionné a réussi à créer un espace de vie confortable, esthétiquement plaisant et respectueux de l’environnement, tout en réduisant leur empreinte écologique.

Une maison container autoconstruite sur le temps libre des propriétaires

Dans l’État de Washington, un jeune couple nommé Matt et Paiton s’est lancé dans la construction d’une petite maison à partir d’un conteneur d’expédition de 45 pieds (13,7 m). Ils ont commencé ce projet en août 2019 et l’ont achevé en avril 2020, en consacrant leur temps libre à sa réalisation. Ayant déjà vécu dans un camping-car, ils ont décidé de vendre celui-ci et de créer une habitation mieux adaptée à leur vie de couple.

Construite à partir d’un conteneur d’expédition, la maison a coûté près de 20 000 $ (environ 18 500 €). Le couple a réussi à réduire les coûts grâce à des matériaux récupérés et réutilisés. La position stratégique du conteneur procure une vue panoramique sur la rivière, tandis qu’une grande terrasse de 360 pieds carrés (33,4 m²) permet de profiter d’un espace extérieur spacieux.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’intérieur de la maison, la cuisine est équipée d’appareils électroménagers modernes tels qu’une plaque de cuisson à induction, un évier doté d’une planche à découper, un four micro-ondes avec une hotte aspirante et un grand réfrigérateur. Les armoires de cuisine ont été récupérées et munies de charnières à fermeture amortie. Les murs sont revêtus de pin, tandis que le plafond a été conçu à partir de bois provenant d’un bâtiment démoli, conférant ainsi une atmosphère de chalet de montagne moderne à l’intérieur.

La maison comprend également un salon avec un canapé en forme de L pouvant servir de lit d’invité, une télévision accrochée au mur, une étagère flottante et un minipoêle à bois. Concernant la salle de bains, elle est séparée du salon par une porte de grange et offre un bel espace comprenant des toilettes à chasse d’eau standard, un panier à linge, un miroir et un lavabo. Elle dispose aussi d’une cabine de douche sur mesure avec une décoration marbrée. Celle-ci est réalisée à partir de panneaux MDF recouverts d’une couche d’époxy, le tout pour un coût modeste de 50 $ seulement.

Un petit tour dans la chambre ?

La chambre, située de l’autre côté de la maison, est la plus petite pièce, mais elle offre suffisamment d’espace pour accueillir un lit queen-size ainsi que des placards pour les vêtements et chaussures du couple. Deux portes géantes procurent une vue imprenable sur les bois et la rivière, tandis qu’une unité de climatisation portable maintient une température agréable à l’intérieur. Avec un coût total de 18 500 € seulement, les maisons containers suscitent un intérêt croissant chez les futurs propriétaires. Elles sont écologiques, économiques et faciles à entretenir, à condition toutefois d’adopter un mode de vie minimaliste et de faire preuve d’imagination en termes d’optimisation de l’espace.