Dans de nombreuses communes de France, les terrains à bâtir sont une denrée rare et chère. Et quand ils sont disponibles, ce sont souvent des terrains à bâtir plus petits qu’il y a une dizaine d’années. Concrètement, l’heure n’est plus aux immenses villas ou longères, mais plutôt aux petites maisons à étages ou aux maisons dites en L. Ce type de maison est de plus en plus plébiscité, car il permet de construire de grandes maisons sur une surface restreinte. Mais qu’est-ce qu’une maison en L ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de construction ? On va tout vous expliquer !

Une maison en L, qu’est-ce que c’est ?

Une maison en forme de L est un type de plan d’étage architectural qui présente une configuration en forme de L lorsqu’elle est vue d’en haut. En d’autres termes, elle se caractérise par deux ailes perpendiculaires l’une à l’autre, formant ainsi un angle droit. Ces maisons peuvent être construites sur des terrains de petites tailles, tout en conservant un bel espace extérieur (cour, terrasse, jardin, etc.) au centre de l’angle droit. De plus, elles s’adaptent particulièrement aux zones urbaines ou périurbaines, où les terrains à bâtir sont de plus petites tailles.

Quels sont les bénéfices d’une maison en L ?

Si les maisons en L connaissent un certain engouement, c’est peut-être dû au fait qu’elles permettent l’optimisation de leur orientation. Dans la cadre de la norme RE2020 devenue essentielle aujourd’hui, la maison en L autorise une meilleure installation de panneaux solaires par exemple. Dans la mesure où le toit est en L, il y aura forcément un endroit du toit parfaitement orienté pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Elles ont aussi l’avantage de disposer de magnifiques terrasses intérieures, où l’on peut créer un jardin extérieur, une cuisine d’été ou encore installer une pergola, un récupérateur d’eau de pluie, etc. Cette maison dispose aussi, généralement, de nombreuses portes-fenêtres qui autorisent un accès facile à l’extérieur.

Quels sont les inconvénients d’une maison en L ?

La forme en L présente des défis structurels lors de la construction, nécessitant une attention particulière pour assurer la solidité et la stabilité, en particulier aux coins de l’angle en L. De plus, selon l’orientation et la disposition des ailes, une maison en L peut entraîner une perte de luminosité naturelle dans certaines parties, nécessitant des solutions d’éclairage supplémentaires. Les contraintes d’aménagement liées à la configuration en L peuvent également affecter l’installation de certains meubles ou l’aménagement d’espaces spécifiques. Par conséquent, ce modèle requiert une planification et une conception supplémentaires pour optimiser l’utilisation de l’espace disponible.

Présentation du modèle ALBA par IGC Construction

Le modèle ALBA se présente donc comme une maison en L avec une surface habitable de 123 m², mettant l’accent sur l’intimité des habitants. La maison Alba se distingue par sa luminosité grâce à de grandes baies vitrées garantissant une double exposition. L’espace nuit a été conçu pour proposer un confort optimal, avec un séjour spacieux et lumineux qui crée une ambiance accueillante et permet de profiter de la vue extérieure. Des solutions de rangement pratiques, comme un grand dressing, sont prévues pour maintenir un environnement bien organisé. De plus, la maison comprend un toit-terrasse proposant un espace supplémentaire pour se détendre ou profiter d’activités en plein air. Un garage sécurisé est également inclus pour abriter les véhicules. La maison Alba dispose de trois chambres spacieuses ainsi que d’un bureau. En savoir plus sur le concept des maisons en L, rendez-vous sur le site de l’un des spécialistes en la matière.