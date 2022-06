Après les “maisons en A” voici la “Triangle House”, la maison triangle utilisée dans un film James Bond

Bond, my name is Bond ! Si vous êtes un fan de l’agent 007, vous avez peut-être aperçu dans l’un de ses films une immense maison vitrée, que l’on appelle la Triangle House (Maison Triangle) ou résidence Tarzana. Cette œuvre d’art a été construite en 1960 et pour l’époque, elle était hyper futuriste… Œuvre de l’architecte Harry Gesner, elle se trouve en Californie, au bout d’une longue allée privée, imbriquée entre deux collines. Un triangle de béton semble posé sur les deux coteaux qui l’entourent. Installé sur un terrain de 5200 mètres carrés, et invisible de l’extérieur, elle offre une surface habitable de 483 m². Découverte.

Harry Gesner, un architecte visionnaire

Harry Harmer Gesner est un architecte américain basé en Californie, né en 1925. Après avoir servi dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Gesner est devenu un architecte autodidacte estimant que les programmes des grandes écoles d’architecture ne lui convenaient pas. Il est le concepteur de la Triangle House, mais également de la Wave House qui a inspiré l’opéra de Sydney (Australie) ou de la Cocoon House de Malibu, l’une de ses plus célèbres réalisations. En 1960, année de sa construction, la Triangle House est un chef d’œuvre de la modernité… L’architecte de 97 ans, est toujours des nôtres et vit à Oxnard, Californie.

Une petite visite ?

Dans le film de James Bond, elle est un repaire de méchant, et il faut bien avouer que sa façade géométrique et aux angles saillants dégage un certain mystère, voire une certaine agressivité. Dans le grand parc, une réplique miniature a été installé et fait office de maison d’hôtes… Enfin, dans la bâtisse principale, on entre sur un salon qui se trouve en contrebas de l’entrée et qui dispose d’un coin repas et d’une immense cheminée. La cuisine est majestueuse, avec les meubles de rangement installés en face-à-face, qui dispose de tout l’électroménager high-tech possible.

Quatre chambres accueillent les propriétaires, dont une suite qui donne sur le mur de verre et qui est ouverte sur l’extérieur. Au sous-sol se trouve une immense salle de cinéma avec écran géant, mais également un abri pour voiture tout aussi futuriste que la maison, une cave à vin et un système multimédia intégré. Avec ses immenses baies vitrées, il est évident que la lumière naturelle éclaire l’intérieur tout au long de la journée…

A l’extérieur, ce n’est pas mal non plus !

L’immense terrain de 5200 m² est un petit havre de paix, avec une grande piscine, une végétation luxuriante, un sauna, une poolhouse et de nombreux petits espaces de divertissement… Quelques cuisines extérieures ont été aménagées pour prendre les repas dans différents endroits du parc. Les propriétaires actuels ont acheté la Triangle House pour 2.7 millions de dollars, sans avoir besoin de réaliser de travaux, au vu de ce qu’avaient fait les propriétaires précédents.

Ils ont cependant ajouté des rangements dans la cuisine digne d’un grand palace et installé des espèces végétales adaptées au climat aride de la Californie (eucalyptus, bambous, plantes grasses, palmiers autour de la piscine). Aujourd’hui, les propriétaires de la Triangle House souhaitent déménager, et cette magnifique demeure est en vente au prix de 4 millions de dollars; une sacrée plus-value non ?