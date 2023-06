Sky Cabin, une étonnante maison container pour observer la nature et les étoiles

Les maisons containers sont de plus en plus prisées des touristes. Elles rencontrent aussi un succès certain auprès de futurs propriétaires, aspirant à une vie minimaliste. De plus, ces constructions sont établies à partir de containers maritimes destinés à la destruction, ajoutant ainsi une touche écologique au concept. Si vos futurs voyages vous mènent jusqu’au Brésil, découvrez cette charmante petite maison container avec bains à remous, la SkyCabin. La maison a conservé son aspect brut, rappelant les containers maritimes et leur façade en métal caractérisée par les cannelures. Cependant, pour s’intégrer harmonieusement dans cet environnement rural, la façade a été peinte en gris et associée au bois de la terrasse, créant ainsi une maison de campagne. Découverte.

Où se situe cette maison container ?

La SkyCabin propose une véritable immersion dans la nature exubérante de Gonçalves. Elle est nichée dans la partie minière de la Serra da Mantiqueira, à une altitude de 1350 m. Elle se situe approximativement à 50 km de Campos do Jordão et à environ 200 km de São Paulo. La route menant à cette petite maison est largement praticable, avec seulement un court tronçon de chemin de terre en bon état. Que vous souhaitiez faire une promenade à cheval, explorer les sentiers de randonnée ou visiter une brasserie traditionnelle, les activités à découvrir y sont nombreuses !

Un petit tour à l’intérieur ?

L’intérieur de la cabane est majoritairement construit en bois, offrant des tons chaleureux. La disposition est compacte, comprenant une zone cuisine, une chambre avec de grandes baies vitrées et un plafond en verre pour admirer les étoiles, ainsi qu’une petite salle de bains. Un poêle ajoute une touche chaleureuse lors des journées les plus fraîches. Pour votre confort, la Sky Cabin s’équipe de rideaux occultants, d’un grand lit et offre une expérience unique pour ceux qui souhaitent dormir la tête dans les étoiles.

Les petits plus de la SkyCabin

Le plafond et les murs de la chambre sont en verre, garantissant une véritable immersion dans le paysage. À l’extérieur, tout est prévu pour des journées mémorables avec une vaste terrasse et un bain à remous où vous pouvez vous immerger en même temps dans l’eau et dans le paysage luxuriant du Brésil. Vous pourrez aussi profiter de séries sur Netflix ou pratiquer le yoga, les hôtes laissant à disposition un tapis à cet effet. La maison est en location sur le site : holmy.com.br

Retour sur l’invention des maisons containers

Il est difficile d’attribuer l’invention de la maison container à une seule personne. Cependant, en Europe, l’architecte Eric Reynolds est souvent cité comme l’une des figures clés dans le développement et la popularisation des maisons containers. Il a joué un rôle essentiel dans l’introduction de ce concept novateur dans le domaine de l’architecture. Les premières réalisations de maisons containers en Europe ont été réalisées à Londres dans les années 2000, grâce à l’inspiration et aux efforts de l’architecte. Son travail a permis de démontrer le potentiel des conteneurs maritimes dans la construction de logements abordables, durables et esthétiquement attrayants. En 2003, un projet d’habitat étudiant à Amsterdam a également contribué à faire connaître davantage les maisons containers en Europe. Depuis lors, ces maisons tout en métal sont devenues une alternative de plus en plus populaire pour la construction résidentielle et ont connu une expansion dans de nombreux pays à travers le monde.