L’entreprise française M&O fabrique des maisons containers et des Tiny Houses aménagées

Que diriez-vous de quitter votre grande maison ou votre grand appartement pour une vie plus minimaliste, au grand air ? Ce besoin d’évasion, vous pouvez peut-être le satisfaire en vous installant dans une tiny house ou plutôt une maison container. À Vierzon, il existe désormais une entreprise spécialisée dans la construction de maisons containers : les Maisons Containers by M&O. Les maisons containers de l’entreprise sont conçues à partir de containers neufs. Elles sont parfaites pour loger des amis de passage, vos enfants, des étudiants ou même pour un locataire. Présentation.

Les Maisons Containers by M&O, c’est qui ?

Mouhssine El Alami et Ornella Poulain ont fondé l’entreprise Les Maisons Containers by M&O à Vierzon en décembre dernier, offrant ainsi une alternative de logement avec des maisons containers aménagées, également appelées « tiny houses ». Située au numéro 8 de la rue du Bas du Grange, cette société propose un concept d’habitation différent. Bien que ce ne soit peut-être pas notre première idée lorsque nous envisageons d’avoir notre propre chez-soi, l’idée de vivre dans une maison container mérite d’être considérée. Ornella Poulain, qui est également active dans la location de logements à Vierzon depuis 2019, et Mouhssine El Alami, chef de projet indépendant dans le secteur de l’immobilier, sont les deux associés à la tête de cette entreprise.

Quel est leur concept ?

Dans cette entreprise, tout commence par un rêve, celui de vivre dans une maison container. Pour ce faire, ils vous accompagnent tout au long de votre projet, étape après étape. Tout d’abord, ils étudient avec vous la faisabilité de votre projet et s’occupent des démarches administratives, y compris des demandes préalables et l’examen du Plan Local d’Urbanisme dans votre commune. Après avoir obtenu les autorisations, un devis détaillé vous est présenté et un acompte de 50 % vous est demandé lors de la signature. Ensuite, vient l’étape de l’aménagement. Dans leur atelier situé à Vierzon, ils travaillent à l’aménagement de votre nouvelle habitation et vous tiennent informés de l’avancement de votre projet en temps réel en vous envoyant des vidéos.

Une fois votre maison container prête, ils s’occupent de la livraison et de son installation chez vous. Préalablement, ils travaillent avec vous pour la création de la fondation et la viabilisation en collaboration avec un artisan local, un mois avant la livraison du container. L’installation de votre nouvelle habitation se fait en moins d’une journée, comprenant la dépose, la soudure à la fondation et les branchements nécessaires. Précisons que le modèle de 19 m² s’installe avec une simple déclaration préalable de travaux, et que les modèles supérieurs à 20 m² nécessitent l’obtention d’un permis de construire.

Un exemple concret de maison container livrée, le modèle Étudiant

Le modèle Étudiant est vendu 29 900 €. Pour ce prix, il comprend un lit, un matelas, une couverture, deux oreillers, deux draps, une table basse, deux chaises, un réfrigérateur/congélateur, un four, un micro-ondes, une plaque de cuisson, une machine à laver, une cuisine équipée, une casserole, deux assiettes, deux fourchettes, deux cuillères et deux couteaux ! Tout l’équipement est fourni par des enseignes réputées telles que IKEA, Action et Electrodepot, garantissant un équipement de base de qualité. Plus d’informations ? Rendez-vous sur lesmaisonscontainers.com.