Le Haricot Magique, une maison container « extraordinaire » bardée de baies vitrées

Nous sommes à une époque où nous vivons tous, ou presque, à cent à l’heure, sans jamais prendre le temps de nous reposer. Alors, quand vient le moment de choisir son lieu de vacances, beaucoup souhaitent s’éloigner des villes et plonger au cœur de la Nature. Côté dépaysement et originalité, nous vous avons déniché une maison container extraordinaire. Pour la découvrir, il faudra tout de même mettre le cap sur Tabio, en Colombie. Ce n’est pas la porte à côté évidemment, mais elle méritera le détour si vous envisagez de découvrir ce pays d’Amérique latine. Son nom : le haricot magique. Découverte.

Présentation du haricot magique, un refuge élégant et apaisant

Le « haricot magique » est une maison container moderne perdue au cœur des montagnes colombiennes. Elle offre une tranquillité de vie extraordinaire, sans rogner sur le confort d’une maison classique. Cette maison conteneur a été conçue de manière à éliminer au maximum les matériaux superflus et à optimiser l’espace. Ainsi, vous trouverez, par exemple, des meubles polyvalents et des solutions de rangement intelligentes. La lumière naturelle tient une grande place dans cette maison conteneur aux multiples fenêtres. Le design extérieur reste plutôt sobre, avec une façade noire, et les grandes fenêtres viennent apporter de la clarté aux façades sombres. Qui plus est, elles offrent une vue absolument imprenable sur la nature alentour. Lorsque vous séjournez dans cette maison, la connexion avec la nature se fait quasiment instantanément.

Une petite visite de l’intérieur ?

On peut qualifier l’intérieur de cette maison conteneur par un alliage harmonieux de l’esthétique moderne et du confort. Le décor se veut minimaliste, mais l’essentiel n’est pas dans la décoration, épurée et élégante, mais dans le fait que chaque pièce offre un environnement propice à la détente et à l’apaisement. Le cœur de cette maison est son espace de vie, où vous trouverez des meubles confortables et fonctionnels, pour un moment lecture, par exemple. Dans la cuisine, ouverte sur l’espace de vie, vous pourrez concocter des plats typiques ou vos propres créations culinaires, en profitant de la vue panoramique sur les montagnes.

Un petit tour dans l’espace couchage ?

La chambre à coucher est une invitation à la relaxation. Elle dispose d’un lit king size moelleux et d’un aménagement qui invite à l’apaisement et à la sérénité. Lorsque vous ouvrirez les yeux, après une nuit de sommeil ressourçant, c’est sur les montagnes que se posera votre regard matinal. Vous n’aurez plus envie de quitter ce cocon douillet et de revenir à la civilisation. Que vous souhaitiez passer du temps en solitaire, en couple ou entre amis, cette maison offre un espace intime et chaleureux pour vous détendre et vous ressourcer !

Toutefois, si vous parvenez à vous extirper de votre havre de paix, vous pourrez découvrir de magnifiques sentiers de randonnées autour, et pratiquer de nombreuses activités en plein air. La présence de la forêt pourrait aussi vous inspirer quelques séances de yoga ou de méditation. Si vous cherchez à vous éloigner du bruit de la ville tout en restant connecté à la nature, cette maison sur la montagne sera l’endroit parfait pour une retraite relaxante et rafraîchissante. Et le prix de la location ne devrait pas vous effrayer, elle est disponible sur Airbnb au prix de 52 € la nuit, et ce, même au mois d’août !