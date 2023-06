Les maisons containers ont le vent en poupe depuis quelques années. Pourtant, leur apparition est déjà ancienne puisqu’elle remonte aux années 1950, lorsque le transport maritime a commencé à utiliser des conteneurs standardisés pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Au fil du temps, de plus en plus de conteneurs ont été fabriqués et utilisés. Cependant, à mesure que de nouveaux conteneurs étaient produits, les anciens étaient souvent abandonnés dans les ports et les zones industrielles. Dans les années 2000, des architectes et des designers commencent à explorer le potentiel de ces structures en termes de construction durable et de design moderne. Depuis cette date, la popularité des maisons conteneurs ne cesse de croître. Découvrez la superbe maison container de Linda, au Brésil, située dans un paysage enchanteur. C’est parti.

La maison conteneur de Linda, au Brésil

Linda, la propriétaire, l’appelle une « Tiny Container House ». Cette maison conteneur est un véritable témoignage de l’histoire du transport maritime. Construite dans un conteneur maritime agrandi, de 10 ans d’âge, cette maison bénéficie d’un certificat d’habilitation et d’une isolation thermique parfaite. Les propriétaires ont pris soin de préserver l’authenticité du conteneur en conservant tous les autocollants et inscriptions originaux qui ornent son acier. Chaque marque raconte une histoire, évoquant les voyages et les destinations qu’il a déjà parcourues à travers les mers du monde. La maison de Linda se compose de deux conteneurs, le premier de 40 pieds pour le rez-de-chaussée et le second, de 20 pieds pour l’étage.

Un petit tour à l’intérieur ?

La maison container de Linda propose un agencement confortable et pratique, comprenant deux chambres. On accède à l’étage par un escalier monumental. La première chambre est équipée d’un lit Grand format, procurant un espace de repos paisible, tandis que la seconde chambre, située à l’étage, propose deux lits simples qui peuvent être convertis en un lit de très grande taille. De plus, le salon dispose d’un canapé-lit supplémentaire, offrant ainsi des options de couchage flexibles. La maison peut accueillir confortablement jusqu’à quatre personnes.

De plus, l’habitat est entièrement équipé, vous aurez uniquement votre nourriture à apporter. En effet, vous y trouverez tous les ustensiles de cuisine et les équipements électroménagers nécessaires pour préparer vos repas comme à la maison. De plus, vous disposerez d’une télévision par câble et d’une excellente connexion Wi-Fi. Pour vous assurer un confort optimal, la maison est équipée d’un chauffe-eau, vous permettant de profiter d’une eau chaude dans toutes les pièces.

Et comment se présente l’extérieur de cette maison container ?

Cette maison conteneur vous garantit une expérience de détente ultime grâce à son bain à remous situé sur le pont extérieur. Essayez de vous imaginer vous détendre dans cette eau chaude tout en vous imprégnant de la vue magnifique, qu’il s’agisse du coucher de soleil embrasant l’horizon ou du ciel étoilé enchanteur, le soir venu. De plus, sur la terrasse, vous aurez également la possibilité de profiter d’un barbecue en plein air, ajoutant une touche conviviale à vos repas. Se prélasser dans le bain à remous ou savourer un délicieux repas en plein air, cette maison procure des moments de détente inoubliables, vous permettant de profiter pleinement du cadre magnifique qui vous entoure. Pour plus d’informations ou une réservation, rendez-vous sur Airbnb.