Les premières maisons-conteneurs ont vu le jour aux États-Unis, vers la seconde moitié des années 80. Facile à construire, moins coûteux que les habitations classiques, particulièrement résistant aux intempéries et écologique, ce type de logement donne libre cours à la créativité des constructeurs, comme le prouve la River Forest Outlook. Constitué de deux conteneurs, ce dernier a été pensé pour permettre à ses occupants de profiter pleinement de la beauté de la nature de la Cohutta Wilderness, en Géorgie. Construit par Mark Derenthal et sa famille, il s’élève à plus de 18 m et reprend de nombreuses caractéristiques des tours de surveillance des feux de forêt.

Un logement pensé pour offrir de magnifiques vues sur la nature environnante

Si Mark Derenthal et sa famille ont décidé de construire la River Forest Outlook à plus de 18 m au-dessus de la forêt de la Cohutta Wilderness, c’est pour permettre à ses occupants de profiter d’une vue imprenable sur cet espace naturel exceptionnel de la Géorgie. Depuis le balcon et la chambre à coucher de la maison-conteneur, il est possible de bénéficier de magnifiques panoramas donnant sur la forêt.

Par ailleurs, sur le toit, une terrasse a été aménagée pour les petits moments de détente en famille, entre amis ou en couple, mais aussi pour servir de plateforme d’observation des étoiles, à la nuit tombée. Pour information, la construction du River Forest Outlook a nécessité un travail minutieux. La base et les escaliers menant au logement ont tout d’abord été transportés et assemblés sur le site. Ensuite, il a fallu mettre en place les conteneurs modifiés à plusieurs mètres au-dessus du sol.

Une maison-conteneur soigneusement aménagée

Outre les magnifiques panoramas, la River Forest Outlook a été aménagée pour offrir un confort optimal à ses occupants. Le conteneur principal est doté de grandes baies vitrées et comprend un salon, une kitchenette et une chambre à coucher. Le salon est équipé de chaises ainsi que d’une table à manger. Dans la cuisine, les occupants ont à leur disposition une cuisinière fonctionnant au propane, un mini-réfrigérateur, un évier et un four à micro-ondes. Concernant la chambre à coucher, elle est équipée d’un lit double et de plusieurs mobiliers de rangement tels que des étagères.

Par ailleurs, le second conteneur est essentiellement dédié à la salle de bains du logement. Il comprend un lavabo, une cabine de douche et des toilettes modernes avec chasse d’eau. Pour permettre aux occupants de s’adonner à de petits moments de détente en plein air et de profiter pleinement des paysages offerts par la nature, une table avec deux chaises et un barbecue sont à leur disposition sur le balcon de la River Forest Outlook. La terrasse de la maison-conteneur, quant à elle, est dotée de sièges de salon.

Les énergies renouvelables à l’honneur

Si certains équipements de la River Forest Outlook tels que la cuisinière fonctionnent au propane, il faut savoir que Mark Derenthal a dû se tourner en grande partie vers les énergies renouvelables pour alimenter son logement en électricité et pour le chauffage. En effet, en raison du caractère isolé de la maison-conteneur, il n’a pas été possible de la relier au réseau public de distribution. Pour alimenter l’habitation en électricité, il a opté pour des panneaux solaires installés sur son toit. D’autre part, pour garantir le confort thermique des occupants durant l’hiver ou les nuits fraîches, un poêle à bois est mis à leur disposition. À noter qu’il est possible de louer cette charmante maison-conteneur sur Airbnb. Plus d’informations : Airbnb. Que pensez-vous de ce type d’habitation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .