Cette maison composée de trois conteneurs offre une vue à 360° sur le paysage montagneux environnant

Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir quitter la ville pour vous installer dans un coin de verdure. Certains choisissent de faire construire une maison traditionnelle, d’autres optent pour une tiny house en bois pour une vie minimaliste. La troisième alternative très prisée en ce moment est la maison container ! Aux Philippines et plus particulièrement à Manille, les habitants fuient cette mégalopole et envisagent de plus en plus la vie en périphérie. Voici comment Mike Rivera, un habitant de Manille, a choisi de construire sa maison avec trois containers maritimes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est absolument splendide ! Découverte.

La maison container de la famille Rivera

Mike Rivera a transformé l’un de ses rêves en réalité en construisant une maison container élégante et moderne sur les contreforts du mont Makiling. Armés de trois conteneurs et d’une bonne dose de ténacité, Rivera et sa famille ont réussi à construire une maison au design unique et 100 % confortable, avec une vue imprenable sur le paysage montagneux environnant. Dans une vidéo exclusive avec OG Channel, Rivera a expliqué qu’il s’intéressait au concept des maisons en conteneur depuis 2014. Il a passé du temps à étudier la façon de construire la sienne, mais c’est lorsqu’il a repéré la petite maison de Batangas sur OG Channel que son voyage a vraiment commencé.

D’où lui est venue cette idée ?

Mike a commencé à construire sa maison conteneur en 2020, mais il dit avoir eu l’idée dès 2014. Il effectue alors des recherches et commence à envisager une maison container. Cependant, il a toujours voulu une grande maison et opte alors pour trois grands containers comme base de sa future habitation. Quant au prix de la maison conteneur de Mike, c’est plus ou moins le coût de la construction d’une maison de taille normale. Alors que les maisons en conteneur peuvent généralement être construites de six à huit mois, la maison de Mike a pris un an à bâtir en raison de plusieurs plans supplémentaires. Outre la construction rapide, il a également pris en compte le fait que les maisons en conteneur seraient plus faciles à entretenir que les maisons conventionnelles.

Un petit tour de la maison de la famille Rivera ?

La surface habitable de la maison de Mike mesure 70 m², tandis que la surface utilisable totale s’étend sur 150 à 200 m². Elle est construite sur deux étages et dispose donc de deux terrasses pour profiter d’une vue à 360° de la région. Des matériaux en acier, en verre et en ciment ont été utilisés dans la construction, donnant à la maison une esthétique moderne et élégante. Une pergola à panneaux solaires se trouve aussi sur la propriété, servant non seulement de source d’énergie et de collecteur de pluie, mais de terrasse ombragée également.

C’est un ajout pratique et écologique à la maison de Mike, offrant une protection contre le soleil tout en générant de l’énergie renouvelable. Sous la maison, il y a une citerne d’eau, car sa propriété n’a pas encore été raccordée à l’approvisionnement local en eau, assurant ainsi une réserve d’eau suffisante pour les besoins quotidiens. Les espaces extérieurs proposent un cadre idéal pour se détendre, se divertir ou simplement profiter de la nature environnante. Les lignes épurées et le design moderne de la maison en conteneur se marient parfaitement avec le paysage pittoresque. À l’intérieur, la maison comprend un salon spacieux, une cuisine fonctionnelle, une salle à manger accueillante et deux chambres confortables au second étage. Plus d’informations : Makiling Fields (Facebook)