Elements Of Creation : une maison container « unique au monde » construite avec des matériaux de récupération

Les maisons containers ont parfois mauvaise réputation à cause de leur « passé industriel ». Nous nous les représentons comme des espaces froids et peu accueillants. De plus, nous imaginons souvent qu’elles sont coûteuses et difficiles à aménager, notamment en termes d’isolation. Paul et Cathy, un couple vivant en Australie, nous démontrent le contraire, avec une maison conteneur qu’ils ont construite eux-mêmes avec de nombreux matériaux récupérés et recyclés. Leur maison, à moindre coût, est peut-être la preuve « vivante » qu’il est possible de faire du « beau » avec ce qui provient de déchets ou de matériaux que l’on pensait inutilisables. Découverte.

Quelle était la vision du couple au départ ?

Cathy et Paul souhaitaient une maison aussi magnifique à l’extérieur qu’à l’intérieur et qu’ils pourraient construire eux-mêmes sans dépenser trop d’argent. Pour mener à bien leur projet de vie, ils ont façonné une maison au caractère distinct et unique à partir de matériaux collectés personnellement. Comptoirs rustiques en fer, portes toutes aussi rustiques en bois récupéré à droite et à gauche. Le résultat est un mélange savoureux de créativité et d’ingéniosité. Le couple envisageait aussi une vie qui ne dépendrait pas des réseaux classiques et ils ont aussi réussi ce défi, qui est aussi une manière de préserver l’environnement. Une motivation majeure pour le couple, tant en matière de récupération de matériaux qu’en économie d’énergie.

Une maison hors réseau à faible coût

Outre son esthétisme, cette résidence incarne un modèle de durabilité remarquable. Dotée de la capacité de fonctionner de manière autonome grâce à un système solaire simple et à la récupération d’eau de pluie, elle s’intègre de manière cohérente à son environnement. Pour encore plus d’autonomie, Cathy et Paul jouent aussi sur l’autosuffisance alimentaire avec un immense potager et un verger qui entourent leur maison conteneur. De plus, implantée sur une ferme de canne à sucre, la maison propose une vue imprenable sur un paysage luxuriant.

Une petite visite de l’intérieur ?

Les deux passionnés d’autoconstruction ont débuté leur chantier en 2017, armés de perceuses et d’idées en tous genres. Dans la cuisine, par exemple, leur plan de travail est probablement unique au monde. En effet, il a été construit grâce à un dessus de banc à bords vivants qu’ils ont récupéré puis creusé pour accueillir l’évier et sculpté pour la touche décorative. L’évier de la salle de bains est fabriqué dans une pièce de béton monté sur des poutres de ponts récupérées sur un chantier. Un autre exemple avec les lumières LED qui ont été incrustées dans un mât de bateau en cèdre récupéré. Nous pouvons aussi citer les mains courantes, ces petites étagères qui parsèment la maison, et qui sont toutes conçues à partir de bois flottés récupérés, polis puis vernis ou peints en couleurs.

Dans un contexte où la durabilité et l’innovation en matière de logement deviennent de plus en plus cruciales, cette maison conteneur est bien la preuve « vivante » qu’il n’est pas nécessaire de payer le prix fort pour vivre confortablement. Plus d’informations sur l’étonnante maison de Cathy et Paul ? Retrouvez leur parcours de vie sur elementsofcreation.com.au. Que pensez-vous de cette maison conteneur ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .