Belgique : il est possible de louer cette micro maison construite avec un conteneur maritime

Un conteneur maritime pour passer quelques jours dans un endroit insolite ? A quelques heures de Paris, du côté de Francorchamps en Belgique, vous allez pouvoir tester ce mode de vie. Et admirer le travail d’une société d’aménagements d’espaces. Les conteneurs maritimes s’aménagent de plus en plus en des espaces douillets et originaux.

C’est le cas de celui de Cat et Greg que l’on peut retrouver en location sur Air BnB depuis quelques mois ! L’occasion de découvrir comment, d’un simple conteneur à marchandises, on arrive à un petit cocon de détente au milieu de la Nature. Weekend détente ou test avant achat, c’est vous qui décidez !

Catherine Malherbe, propriétaire des lieux, a fait appel à C2GConcept, un créateur d’espaces de vie dans des conteneurs maritimes situé en Belgique. Après avoir déniché un conteneur à l’abandon dans un port, elle souhaitait le réhabiliter de manière écologique et durable. L’entreprise d’agencement a fait de ce container de 28 pieds, un superbe appartement de 28 m² tout équipé. A l’intérieur, on retrouve tout le confort moderne dans ce petit espace.

Le Grand Biseu

Ainsi, le conteneur « Le Grand Biseu » se voit tout équipé : salle de bain, cuisine avec les électroménagers indispensables… L’espace couchage est destiné à deux adultes et le séjour se veut très lumineux. Il a fallu 12 petites semaines, soit 4 mois pour que le projet de Catherine voit le jour. Il faudra compter environ 90€ la nuit, le conteneur se louant pour deux nuits consécutives minimum.

Une belle région à découvrir

Situé à Francorchamps, en Belgique, le Grand Biseu pourrait vous accueillir lors du Grand Prix de Belgique (Spa-Francorchamps), l’un des plus beaux circuits du monde pour les férus de ce sport ! En 2021, il est normalement prévu les 27, 28 et 29 août !

Cette région de Belgique est également le point de départ de superbes randonnées dans les Fagnes, une région verdoyante traversée par la Warche, la rivière de la région. Les conteneurs maritimes offrent de belles opportunités d’aménagement pour beaucoup moins cher qu’une construction classique. Il faut un peu d’imagination pour faire oublier son utilisation première, mais avouons que dans le cas du Grand Biseu, le résultat est magnifique.

