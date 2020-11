Cyber-attaque : la pétition pour un « Noël sans Amazon » victime de sabotage

Comment qualifier cette déconvenue ? Alors que des élus et des associations lançaient une pétition « Noël sans Amazon », elle a été victime d’une cyberattaque de grande ampleur ! Matthieu Orphelin (ex-LREM) et François Ruffin (LFI) ont annoncé l’attaque ce jeudi 20 novembre !

Et, désormais ils envisagent de déposer plainte ! D’après leurs dires, la pétition a été attaquée dans la nuit de mardi à mercredi par 218 serveurs appartenant à la même personne. Cette personne aurait été identifiée ! Toujours d’après ceux, cette personne serait un dirigeant de plusieurs sociétés informatique certifiées Amazon Web Services !

L’attaque en règle s’est déroulée de manière plutôt inhabituelle. Le « coupable » a choisi le mode saturation en ajoutant des dizaines de milliers de signatures frauduleuses. Par ce fait, il aurait détérioré le comptage et saturé les serveurs ! Et la pétition n’aurait donc pas pu être maintenue !

Pour les députés instigateurs de cette pétition : « Cette attaque constitue une entrave manifeste au droit de pétition. Il s’agit par ailleurs d’une tentative d’ingérence dans le débat public en vue de briser une dynamique de mobilisation citoyenne, sur le sujet très sensible du développement d’Amazon en France et de la promotion de ses alternatives » Avant l’attaque, près de 25 000 signatures avaient été réunies. La pétition engageait les signataires à ne pas recourir à Amazon pendant la période de Noël ! Ils souhaitaient privilégier les petits commerces.

Amazon reporte le Black Friday

A la demande de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, Amazon vient de faire un nouveau geste pour le commerce français. Frédéric Duval, PDG d’Amazon France, vient d’annoncer qu’il reportait le Black Friday au 4 décembre. Ce qui ne sera pas le cas de Darty-Fnac ou Auchan ou Sephora qui le maintiendront le 27 novembre !

Ce deuxième confinement est tout de même une sacrée cacophonie ! Entre les petits commerçants français qui vendent sur Amazon, ceux qui maintiennent le Black Friday, ceux qui le reportent et les supputations de réouvertures des commerces dès le 28 novembre… Sincèrement, on ne sait plus ou donner de la tête !