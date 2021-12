Une loi pour interdire les scalpers de PS5 et d’autres matériels informatiques

Depuis novembre 2020, obtenir la PS5 c’est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! Indisponible, rupture de stock, bientôt de retour, sont désormais les expressions que l’on retrouve sur tous les sites de vente ou presque… Noël approche et la console se trouve sur de nombreuses listes au Père Noël !!!

Il y a cependant des petits malins que l’on appelle dans le jargon des « scalpers » et qui, via des bots, achètent tous les stocks de PS5 pour les revendre plus chères. C’est peut-être aujourd’hui le seul moyen de la trouver quoi qu’il en coûte !

Mais ces scalpers sont dans la ligne de mire des autorités américaines… Un projet de loi vient d’être déposé pour mettre fin à ces pratiques peu honnêtes pour les consommateurs; on vous explique tout.

C’est quoi exactement un scalper ?

Au départ, le scalping est une technique boursière qui consiste à faire des allers-retours boursiers pour acheter et revendre rapidement… Dans le domaine du jeu vidéo, les scalpers sont des personnes physiques qui vident les stocks de produits recherchés (PS5, jeux Pokemon, cartes graphiques) pour les revendre bien plus chers qu’ils ne les ont achetés…

La plupart des scalpers utilisent des robots qui surveillent les différents stocks des sites de vente en ligne et achètent la totalité des remises en stocks… Les scalpers ne sont généralement pas des professionnels, mais plutôt des personnes sans profession, capables toutefois d’investir des milliers d’euros pour acheter leurs produits… Les bascules financières peuvent être énormes et rapporter le double de la somme investie. Les autorités américaines aimeraient pouvoir contrer ces scalpers, qui finissent par gangréner le commerce classique.

Que serait cette future loi contre les scalpers ?

Un groupe de législateurs américains vient donc de déposer un projet de loi pour tenter de mettre fin à cette pratique très lucrative, mais aussi très malhonnête… Certes la loi de l’offre et de la demande est le béaba du commerce, mais les actuelles pénuries de matériaux ou composants font que cette pratique dérive de plus en plus !

Les législateurs souhaitent que l’utilisation de bots soit purement interdite pour acheter consoles ou matériels informatiques en ligne. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate aux Etats-Unis explique que personne ne devrait débourser une fortune pour un cadeau…

Impossible de se mesurer à un bot !

Pour les législateurs, interdire l’utilisation de bot, c’est redonner la chance à tout acheteur d’obtenir l’objet qu’il convoite. Impossible de rivaliser avec un robot ultra puissant quand on est un simple humain qui clique et reclique avec sa souris d’ordinateur ! Il se fera griller à chaque tentative par les robots ! Aux Etats-Unis, il est possible de trouver des consoles ou autres produits scalpés à plusieurs milliers de dollars… Et le problème c’est qu’ils trouvent des acheteurs, lassés d’attendre encore et encore !

Une proposition de loi avait déjà été formulée sans qu’elle n’aboutisse… Mais celle-ci pourrait bien devenir une loi appliquée… La pénurie de composants électroniques ou de puces fait que la spéculation n’a jamais été aussi importante… Il reste à savoir comment les autorités pourront court-circuiter les scalpers ? Ce serait pas mal que nos pouvoirs publics réfléchissent à une loi semblable en France non ?

