Playstation 5 : la PS5 de nouveau en stock cette semaine (à un prix normal)

Et c’est reparti pour un tour ! Chaque semaine ou presque, les annonces pour la disponibilité de la Playstation 5 se multiplient. Trouver une PS5 en ce début d’année 2022, c’est un peu la même quête du graal que pendant toute l’année 2021…

Il semblerait que cette semaine, certains sites de vente en ligne prévoient des réapprovisionnements plus conséquents qu’à l’habitude. Serait-ce l’arrivée des soldes ce mercredi 12 janvier qui pousserait les sites à remplir leurs stocks ? Ce ne sont que des suppositions, mais c’est peut-être pour ceux qui la recherchent désespérément, l’occasion d’enfin la voir trôner dans votre salon. La chasse au trésor est plus que jamais ouverte !

Une rupture qui dure… qui dure !

Pour celles et ceux qui n’ont toujours pas réussi à décrocher leur PS5, le temps doit sembler bien long… Lancé le 19 novembre 2020, en plein second confinement, il faut avoir une chance inouïe pour tomber sur les stocks disponibles depuis cette date… Plus de 18 mois que la dernière console Sony est aux abonnées absentes ! Même si elle n’est toujours pas disponible à 100% et qu’il faut toujours de la chance pour l’avoir, les stocks semblent se remplir à nouveau. Voici les sites principaux sur lesquels vous aurez une chance de la trouver cette semaine :

Quels sites pour de meilleures chances ?

Evidemment, les sites comme Fnac, Amazon ou Cdiscount seront les sites à surveiller à nouveau. Mais il faut aussi penser à checker les sites d’occasion comme Rakuten ou Ebay, il se peut que certains petits malins aient des stocks à écouler. Rappelons que certains ont acheté plusieurs exemplaires de la PS5 pour les revendre à prix d’or, comme chaque fois qu’une pénurie de produits se fait sentir. Micromania peut également être réapprovisionné en PS5 cette semaine, mais renseignez-vous en magasin. Il se peut que, comme lors des précommandes, il faille s’inscrire sur une liste d’attente en magasin.

Les heures de consultation des stocks peuvent aussi influencer votre recherches: il semblerait qu’Amazon par exemple libère ses stocks en fin de matinée. Certains autres sites réapprovisionnent à minuit pile… Identifiez les sites et intégrez-les dans vos favoris pour les consulter à heures fixes chaque jour. Pour les magasins physiques, ce sera comme d’habitude : au petit bonheur la chance ! Au détour d’un rayon, vous pourriez avoir la chance de la trouver chez Auchan, Leclerc ou Carrefour !

Pourquoi cette difficulté à trouver ces consoles ?

Nous parlons toujours de la PS5 mais il semblerait que la Xbox Series X de Microsoft subisse le même sort. Même si elle est beaucoup plus facile à trouver que sa concurrente Sony, ce n’est pas non plus Byzance pour la dénicher. Ces difficultés à obtenir des appareils électroniques sont dues à la pénurie de composants électroniques qui sévit partout dans le monde. La crise sanitaire a entrainé un arrêt net de la production pendant plusieurs mois. Et le retard de production n’est toujours pas rattrapé puisque la demande est toujours aussi forte. D’ailleurs, Sony et Microsoft semblent s’accorder sur un point crucial : pas de retour à la normale avant 2023…. On n’est pas sortis de l’auberge !