Playstation 5 : cette fonctionnalité ultime et (vraiment) très attendue pourrait bientôt voir le jour !

Une fois n’est pas coutume, nous n’allons pas vous expliquer comment vous procurer la PS5 ! Il faut bien avouer que c’est toujours très difficile de la commander, mais surtout de la recevoir. Cette console restera dans les annales par son « absence » depuis sa sortie. Ce qui n’empêche pas le géant japonais Sony de proposer de nouvelles fonctionnalités sur la console. Au moins, ceux qui ont déjà la chance de l’avoir en leur possession bénéficieront des améliorations. Ils sont déjà plus de 15 millions dans le monde à pouvoir l’utiliser. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait ravir les fans de la marque et les conservateurs de jeux anciens : la rétrocompatibilité est à l’ordre du jour !

Un reproche sur la PS5

Lors de sa sortie le 19 novembre 2020, certains joueurs ont reproché à Sony son manque d’investissement au niveau de la rétrocompatibilité. Les joueurs avaient en effet noté le travail impressionnant des performances, du design et des avancées technologiques de la console, mais reprochaient à la PS5 son incompatibilité avec d’anciens jeux cultes disponibles sur leurs anciennes consoles. Et, à force de voir les clients se plaindre de ce manque de rétrocompatibilité sur les réseaux sociaux, ils auraient déposé un brevet dans ce sens.

Quels jeux pourraient être compatibles avec la PS5 ?

Le manque de rétrocompatibilité serait, selon les tweets publiés, la plus grande erreur de Sony concernant la PS5. Et ce serait apparemment un problème récurrent chez la multinationale japonaise. Problème inexistant chez Microsoft, qui maîtrise cet aspect essentiel depuis quelques années maintenant. Actuellement, seuls certains jeux PS4 sont jouables sur la PS5, comme Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It ou encore We Sing. Cette liste n’est pas exhaustive et est donc susceptible d’évoluer. Mais la PS5 est absolument incompatible avec les jeux PS1, PS2 ou PS3, ce qui oblige les joueurs à racheter les versions destinées à la nouvelle console. Il se dit qu’une version logicielle serait en cours de développement pour palier à ce manque de rétrocompatibilité.

Le brevet déposé c’est quoi ?

Sous le nom de « Backward Compatibility Through Use Of Spoof Clock And Fine Grain Frequency Control » se cacherait un brevet qui annoncerait la rétrocompatibilité de la PS5 avec les anciens jeux. Pour le moment, rien n’a été officialisé par la firme japonaise. Mais, s’ils veulent concurrencer Microsoft sur ce point précis, il va falloir qu’ils trouvent une solution. D’autre part, le « Project Spartacus » annoncerait, lui, une refonte totale des systèmes PlayStation Plus et Playstation Now.

Et sinon, où trouver la PS5 ?

Une petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui cherchent désespérément à voir trôner la console dans leur salon… Pendant les soldes d’hiver, certains sites marchands sont réapprovisionnés. Nous ne pouvons garantir de la disponibilité de la PS5, mais cela ne coûte rien de vérifier. On ne sait jamais, sur un malentendu ou sur un coup de chance, vous pourriez enfin profiter du graphisme exceptionnel de la nouvelle console Sony en attendant la rétrocompatibilité annoncée !