Retrocompatibilité : comment mettre à jour un jeu PS4 vers une version optimisée playstation 5 ?

Comment accéder à un jeu PS4 sur la PlayStation 5 ? Voilà certainement une question que de nombreux joueurs se posent. Certes, la majorité des titres disponibles sur la console sortie en novembre 2013 sont pris en charge par l’appareil de nouvelle génération, mais certains éditeurs ont quand même fait le choix de nous permettre de migrer gratuitement vers les versions optimisées pour ce dernier.

En faisant cela, ils veulent nous donner la possibilité de tirer parti des performances impressionnantes de la PS5, notamment en termes d’affichage et en matière d’expérience globale. Rappelons qu’en plus d’adopter la technologie ray tracing et des fréquences d’affichage plus élevées (4K à 60 images par seconde), la nouvelle machine de Sony promet un temps de chargement plus court.

La marche à suivre

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner que la mise à jour vers une version PS5 ne se lance pas automatiquement. On ne risque pas ainsi de perdre l’accès à l’ancienne version. Pour démarrer le processus, rendez-vous sur la page de votre jeu dans le PlayStation Network et choisissez la version PS5. Le téléchargement des données nécessaires se lancera ensuite.

Pour les jeux en version Physique

Au cas où vous auriez en votre possession un jeu PS4 sur un support physique, vous pourrez également profiter de la nouvelle version à condition que vous ayez acheté une PS5 équipée d’un lecteur optique. En effet, vous aurez toujours besoin du disque PS4 pour jouer. À noter que la mise à jour ne procure pas une copie numérique gratuite du jeu. Le support physique sert en quelque sorte d’authentificateur.

Quelques points à savoir

Donc, si vous avez une PS5 Digital Edition et que le jeu que vous souhaitez mettre à jour se trouve sur un disque, vous ne pourrez rien faire. Avant de commencer à envisager de télécharger la version PS5 de votre jeu PS4 favori, sachez d’abord que tous les jeux PS4 actuels ne sont pas encore disponibles en versions PS5 et que certaines sauvegardes ne seront pas transférées. Pensez aussi à libérer plus d’espace sur le disque dur de votre console étant donné que le fichier d’installation sera plus volumineux.

Voici quelques exemples de titres déjà disponibles en versions PlayStation 5 (gratuites) sur le PlayStation Network : Assassin’s Creed Valhalla, Atelier Ryza 2, Borderlands 3, Destin 2, Hitman 3 (version numérique uniquement), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Watch Dogs Legion, Mortal Kombat 11 et WRC 9. Une liste plus complète dévoilée par le site cnet.

Les jeux déjà disponibles pour la migration

Assassin’s Creed Valhalla

Atelier Ryza 2

Borderlands 3

Bugsnax

Dead by Daylight

Destiny 2

DIRT 5

FIFA 21

Fortnite

Hitman 3 (digital version only)

Immortals Fenyx Rising

King Oddball

Madden NFL 21

Maneater

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Mortal Kombat 11

No Man’s Sky

Planet Coaster

RIDE 4

Sackboy: A Big Adventure

The Pathless

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Watch Dogs Legion

WRC 9

Les prochains jeux disponibles (courant 2021)

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Far Cry 6

For Honor

Ghostrunner

Guilty Gear Strive .

Horizon Forbidden West

Kena: Bridge of Spirits

Little Nightmares 2

Marvel’s Avengers

Metro Exodus

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Nioh

Outriders

Praey for the Gods

Riders Republic

The Elder Scrolls Online

The Witcher 3: Wild Hunt

Yakuza: comme un dragon