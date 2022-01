Playstation 5 : la PS5 revient à un prix “normal”, quels sont les sites réapprovisionnés ?

Alors que les soldes en France se dérouleront du 12 janvier au 8 février cette année, vous espérez peut-être enfin dénicher la Playstation 5 ? Vous la trouverez potentiellement en ligne, ou en magasin. En revanche, difficile d’imaginer que celle-ci sera touchée par les soldes.

Lors de sa sortie le 19 novembre 2020, nous étions en plein second confinement, et les magasins de jeux-vidéo étaient fermés. Ceux qui l’avaient précommandée chez MicroMania, Auchan ou Carrefour avaient pu l’obtenir parfois au risque de se la faire braquer à la sortie. 14 mois après sa sortie, cette console Sony joue toujours l’Arlésienne, et il faut s’armer de patience pour la dénicher. Où trouver la PS5 cette semaine ?

Des ruptures prévues jusqu’en 2022

La Playstation 5, comme de nombreux autres produits électroniques, souffre de la pénurie de composants qui touche le monde entier. De plus, cette console, espérée depuis la sortie de la PS4 en 2013 était attendue de pied ferme par les gamers. La demande est donc très forte, et personne ne connaît la date de « retour à la normale ». Cependant, avec les reventes désormais classiques de début d’année, il est possible de la trouver un peu plus facilement.

La Playstation 5, quel est son prix de base ?

Sur les sites de revente, les prix peuvent parfois atteindre des sommets, car les revendeurs ont bien compris que certains étaient prêts à casser leur tirelire. Sachez que le prix normal de la PS5 est de 399€ pour la version digitale, et de 499€ pour la version avec lecteur de jeux. Pour les sites de revente, vous pouvez compter sur deux sites en particulier : Rakuten et Ebay. D’ailleurs, Rakuten annonce déjà des soldes sur la PS5 dès le 12 janvier 2022… A surveiller encore un peu plus donc. Quant à Ebay, le site fonctionne parfois sur un système d’enchères, il faudra donc être devant votre écran pour tenter de remporter la console convoitée. Sur ces deux sites, pensez à payer via Paypal, qui vous garantira un remboursement en cas de litige avec le vendeur. Vous ne serez jamais à l’abri d’un petit malin qui tente de vous appâter avec une console flambant neuve.

Les autres sites de vente

Si acheter votre console d’occasion ne vous inspire pas confiance, il va de nouveau falloir vous armer de patience. Les sites de vente en ligne classiques réapprovisionnent petit-à-petit leurs stocks, mais ce n’est jamais sûr à l’avance.

Sachez enfin que certains sites comme Amazon réservent la PS5 aux membres d’Amazon Prime. En vous abonnant à l’alerte disponibilité, vous recevrez un mail dès qu’elle sera en stock. Ce qui ne vous empêchera pas de devoir être réactif, puisque des centaines de personnes recevront le même mail que vous.

Une nouvelle édition bientôt ?

Sony confirme la venue d’un nouveau modèle similaire en tous points avec la version digitale sur le plan technique. La différence résidera dans son poids, puisqu’elle sera allégée de 300 grammes par rapport à la version actuelle. Evidemment, nous n’avons pas de date de sortie à vous annoncer… Les stocks de PS5 devraient redevenir à peu près normaux en milieu d’année 2022, faut-il encore y croire ? L’avenir nous le dira !

