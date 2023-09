Vous ne rêvez pas, ces trois chiens ont été dressés pour conduire des voitures

Lorsque vous partez en vacances, votre chien fait peut-être partie du voyage ? Puisqu’il est un membre de votre famille, il est normal qu’il vous accompagne ! Cependant, quand vous le regardez paisiblement dormir pendant que vous fatiguez derrière le volant, vous imaginez qu’il puisse prendre votre place et dormir à votre tour. Un chien qui conduit ? Quelle étrange idée ? Nous savons que les chiens sont intelligents, mais de là à conduire une voiture, il ne faut pas exagérer. Pourtant, des chercheurs néozélandais ont éduqué trois chiens, Monty (schnauzer géant), Ginny (beardie whippet) et Porter (beardie) à conduire une voiture. Une expérience étonnante qu’il n’est pas conseillé de reproduire chez vous, néanmoins, cela vaut vraiment le détour. On a bien envoyé la chienne Laïka sur la Lune en 1957, alors pourquoi ne pourraient-ils pas conduire ? Découverte !

Une expérience étonnante de chiens chauffeurs !

Trois chiens nommés Monty, Ginny et Porter se sont donc installés derrière le volant d’une voiture autonome, spécialement aménagée pour l’expérience. Les chiens ont réellement conduit la voiture puisqu’ils étaient seuls au volant, guidés par leur dresseur tout de même. Pour ce faire, la voiture était équipée de commandes de conduite spécialisées pour permettre aux chiens d’effectuer les actions de conduite nécessaires pour diriger la voiture, utiliser l’accélérateur, passer les vitesses et appliquer les freins du véhicule. Les pattes avant du chien conducteur pouvaient atteindre le volant et le levier de vitesses, tandis que les pattes arrière utilisaient des leviers d’extension pour atteindre les pédales de l’accélérateur et des freins. Quand un chien était assis sur le siège du conducteur, il le faisait sur ses pattes arrière.

Comment s’est déroulé leur examen de permis de conduire ?

Les chiens ont reçu une formation accélérée de huit semaines sur la conduite d’une voiture. Pour un humain, la formation est de plusieurs mois, les chiens comprendraient donc plus vite que les humains ? Alors non, pas réellement, car les chiens ont seulement appris des manœuvres simples : accélérer, freiner, tourner… On se demande juste combien de friandises ont été distribuées pendant cette période puisque c’est bien à la récompense que les chiens ont été formés ! Les chiens ont appris dix comportements distincts à des fins de conduite. Lors de leur phase de conduite, les chiens étaient commandés par un dresseur à l’extérieur de la voiture.

Une expérience assez incroyable !

Certains diront que les chiens n’ont fait que répondre aux ordres du dresseur, via des compétences acquises. Certes, mais le chien conduit vraiment seul et c’est assez hallucinant. Nous vous accordons le fait que cela reviendrait, pour un humain, à conduire les yeux bandés, guidés par les ordres d’un copilote, il n’empêche que cette expérience est absolument drôle. Ainsi, les chiens ne conduisaient pas la voiture au sens où ils ne mesuraient probablement pas le paysage routier et ne calculaient pas mentalement quelles actions de conduite entreprendre. Cependant, puisque des ordres leur étaient donnés à chaque manipulation du volant, on peut en déduire que les chiens seraient incapables de conduire seuls, en réfléchissant.

Certains chercheurs estiment que les chiens seraient capables de conduire en autonomie, à condition de recevoir une formation beaucoup plus longue que ces huit semaines. Alors ? Demain, votre chien vous déposera-t-il au travail, puis rentrera à la maison se préparer seul sa gamelle ? S’installera-t-il tranquillement devant une série Netflix en attendant votre retour ? Une expérience rigolote, mais si nous laissions aux chiens le bonheur d’être des chiens justement ? À trop vouloir humaniser les animaux, n’en faisons-nous pas des objets plutôt que des êtres vivants ? À méditer peut-être ?

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette drôle d’expérience ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().