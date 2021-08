Les chiens savent précisément quand vous leur mentez, mais ils savent aussi vous berner !

Quand vous partez travailler, vous dites forcément à votre chien : maman revient ou papa va travailler, il n’en n’a pas pour longtemps ! En apparence, votre chien semble rassuré par vos propos ou plutôt cela vous rassure, vous ! En fait, une récente étude réalisée sur 260 chiens et publiée sur Proceedings of the Royal Society B explique que ceux-ci savent quand vous leur racontez des salades !

Si l’étude ne porte pas sur la compréhension des chiens, elle revient sur le mensonge vis-à-vis de l’estomac… Et là, le chien sait quand vous le prenez pour un pigeon… On ne badine pas avec la nourriture chez un canidé ! Explications.

L’étude en question

Pour parvenir au constat que les chiens savent quand on leur ment, des chercheurs de l’université de Vienne ont réalisé plusieurs expériences. Toutes les expériences avaient attrait à la nourriture. 260 chiens ont donc suivi les conseils d’un humain inconnu qui leur indiquait deux bols de nourriture… Au départ le bol contenant la friandise était toujours indiqué au chien… Et le chien recevait évidemment la friandise s’il venait la découvrir.

Une fois la relation de confiance établie entre l’humain et le chien, l’humain est devenu plus mesquin. Une autre personne, inconnue des chiens transférait alors la nourriture du bol dans un autre. Les chiens n’auraient pas suivi les indications de l’humain qu’il ne connaissait pas ! Comme si, les chiens savaient que cet humain-là leur mentait. Plus de deux tiers des chiens n’ont pas levé une oreille, quand le bol vide était pointé par l’humain. Les chiens comprendraient donc que l’humain leur communiquait une fausse information.

Ces expériences ont également été menées sur des enfants de moins de 5 ans et sur des chimpanzés… Mais, seuls les chiens comprenaient que les humains leur mentaient… Un chimpanzé ou un enfant serait donc plus crédule qu’un chien… Certaines races de chien seraient également plus faciles à berner que d’autres (ou plus gourmands) …

Toujours est-il que les terriers suivraient plus facilement les fausses pistes que les autres races ! Les chercheurs affirment que la relation sociale entre l’homme et le chien existe depuis 14 000 ans. Et c’est pour cette raison, qu’ils auraient la capacité de savoir quand on leur ment.

Et si les chiens pouvaient nous mentir aussi ?

Votre chien veut une place sur le canapé ? N’avez-vous jamais observé des tentatives de feintes pour piquer la place ? Nous, si ! Faire croire qu’une envie pressante se fait sentir, attendre que l’humain se lève, puis opérer un demi-tour pour se vautrer sur le canapé… Ne serait-ce pas un mensonge canin ?

Une étude suisse explique que les chiens aussi peuvent nous berner… Pour obtenir des friandises ou une place sur le canapé, le chien serait capable de mentir à l’humain ! Marianne Heberlein, du département de biologie de l’évolution et d’études expérimentales de l’université helvétique aurait constaté la même chose que nous avec la place dans le panier ! Elle a donc cherché à savoir si c’était une feinte ou un hasard…

Pour réaliser l’étude, deux maîtres, l’un généreux en friandise, l’autre avare, ont été réquisitionné. Le premier maître donnait une friandise en guise de récompense, quand le second mimait de la donner, mais la glissait dans sa poche. En répétant plusieurs fois l’opération, le chien a compris qu’il n’avait rien à attendre du maître radin. Il se dirigeait donc spontanément vers le maître généreux. Puis le chien devait indiquer à l’humain où se trouvait la boîte de friandises. Et obtenait une friandise du maître généreux à nouveau s’il indiquait l’emplacement.

Enfin la dernière étape consistait à choisir parmi trois boîtes : l’une avec une saucisse, l’autre avec un biscuit et la dernière boîte vide de toute friandise. Le chien allait alors chercher le maître généreux pour avoir la saucisse… Et il dirigeait le maître avare vers la boîte vide…

Les chiens s’adaptent donc à l’humain aussi !

Le chien est capable de mentir à l’humain pour obtenir ce qu’il désire… Observez bien votre chien, lorsqu’il veut une friandise… En général il sait où elle se trouve, qui va lui donner, et même à quel moment de la journée… Et souvent il réclamera toujours à la même personne : celui avec qui il est sûr d’obtenir gain de cause ! La comportementaliste animale s’étonne de la rapidité de compréhension du chien, capable de capter en quelques minutes ce qui va lui rapporter gros… Bref si votre chien sait quand vous lui mentez, lui sait aussi vous mentir mais toujours dans son intérêt.