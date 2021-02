Le système de cashback est-il vraiment intéressant ?

Adeptes des achats en ligne, vous connaissez forcément les sites de cashback en ligne… Mais comment ne pas vous faire avoir par des offres alléchantes, mais pas toujours gratuites ?

Que vous soyez acheteurs en ligne ou sur place, il existe un système rémunérateur appelé « cashback ». Plus connu pour les ventes en ligne que chez les commerçants, c’est un système qui permet de récupérer du « cash » sur ses achats en ligne. Le cashback, littéralement « remise en argent » se présente sous plusieurs formes : un bon de réduction, une cagnotte avec virement PayPal, etc.

C’est en fait un système d’affiliation qui rémunère les achats des internautes, et permet aussi de les fidéliser. Plusieurs sites dont nous vous parlerons ensuite ont pignon sur rue dans le domaine. Mais il faut rester vigilants quant aux conditions générales de vente… Toujours est-il que cela fonctionne vraiment. Explications.

Comment ça marche ?

La démarche est très simple puisqu’il suffit de s’inscrire sur un site de cashback pour bénéficier de ses avantages. Cependant tous les sites de cashback n’ont pas les mêmes partenaires. Rien ne vous empêche alors de vérifier si vos sites préférés sont disponibles. Rien ne vous empêche non plus d’être inscrit sur plusieurs sites de remise en argent. A l’utilisation, cela peut par contre s’avérer fastidieux de jongler avec les sites ! Il faudra prendre l’habitude de se connecter d’abord sur le site de cashback pour que vos achats soient pris en compte.

Un fonctionnement via les cookies

Lorsque vous vous connectez sur le site de cashback, que vous cliquez sur le site marchand, celui-ci installera un cookie permettant de vous rétribuer ensuite. Une fois votre achat validé par le site de cashback, le montant promis vous sera crédité. Les rétro-commissions oscillent entre 1 et 5% du montant de votre panier. Si vous êtes un acheteur internet compulsif, cela peut vite vous rapporter de jolis achats supplémentaires ou un petit virement bienvenu.

Deux types de cashbacks : gratuits ou payants

Le cashback gratuit comme celui de https://fr.igraal.com l’est en réalité pour ses abonnés. Il se base sur les programmes d’affiliation auxquels le site de cashback décide d’adhérer. Lorsqu’un consommateur achète un produit sur le site partenaire, celui-ci reverse une commission au site de cashback. Le site reverse, lui, une partie de cette commission à l’acheteur initial. Le cashback payant est souvent plus intéressant pour les acheteurs puisqu’il permet de recevoir jusqu’à 10% de ses achats… Mais pour cela, il faut payer un abonnement mensuel au site de cashback. Il faut savoir que les sites de cashback payants cachent souvent quelques surprises.

Cashback payant : prudence !

Parfois lorsque vous faites un achat, une fois votre commande payée, on vous propose de gagner une réduction de 20€ sur votre prochaine commande. Attention, ces appels aux cashbacks alléchants cachent souvent des sites qui vous demanderont un abonnement ou une carte de paiement à hauteur de 15€ par mois. Le procédé est discutable puisqu’il émane de sites sérieux mais obligent les internautes à payer un abonnement qui n’est pas explicité lors de la transaction proposée. De plus en plus de clients se plaignent de n’avoir signé aucun contrat avec ces cartes de fidélité, mais sont pourtant prélevés chaque mois. Si vous êtes victime de ce genre de procédé, vous avez, comme pour tout abonnement, un délai de rétractation de 14 jours qu’il faudra faire jouer.

Une pratique limite mais pourtant légale

L’impression de se faire arnaquer est bien réelle, pourtant en lisant entre les lignes de ces offres, tout y est indiqué. La seule raison du sentiment d’arnaque incombe donc à l’internaute qui n’aura pas pris le temps de lires les Conditions Générales de Vente.

Comment ne pas vous faire avoir ?

Comme pour toute offre commerciale, il faut se méfier des offres trop alléchantes. Prenez surtout le temps de lire les mentions légales et les conditions générales de vente. Elles vous informeront sur la société en question. Pensez également à lire les avis d’internautes, ils sont souvent assez représentatifs. Si tous les internautes se plaignent et parlent d’arnaques, vous pouvez vous diriger vers un autre site, gratuit de préférence. Il en existe des dizaines et ils vous épargneront les mauvaises surprises.

Quelques sites gratuits de confiance

Le premier que nous vous recommandons serait iGraal.com, nous-mêmes utilisateurs de ce site, il fonctionne parfaitement, il est gratuit et compte plus de 1661 marchands. Le virement se fait via Paypal à partir de 20€ cagnottés. D’autres sites comme Ebuyclub (1400 marchands), Poulpeo (18 000 marchands) ou Radins.com (13 000 marchands) sont tous aussi fiables et fonctionnent réellement. Le mieux étant, avant de vous inscrire, de vérifier si vos marchands préférés font partie de la liste des partenaires du site de cashback. Cela ne doit pas vous empêcher malgré tout de vérifier les conditions générales de vente. Réflexe que devrait d’ailleurs avoir tout internaute avant de valider un paiement ou une inscription.