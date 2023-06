Témoignage d’un utilisateur de l’offre de cashback par abonnement Remises & Réductions en 2023

Moins présent en France qu’aux États-Unis, où il est né, le cashback est pourtant un système qui mérite d’être connu de tous. Il permet en effet aux consommateurs d’obtenir des remboursements sur les achats qu’ils effectuent sur Internet, leur garantissant des économies substantielles. Face à l’inflation qui résiste, tous les moyens sont bons pour augmenter son pouvoir d’achat, et le cashback fait définitivement partie des meilleures solutions mises à votre disposition pour affronter la hausse des prix ! Dans cet article, retrouvez dans les grandes lignes le fonctionnement de l’offre Remises & Réductions, la solution de cashback par abonnement proposée par Webloyalty.

Le cashback par abonnement de Webloyalty, qu’est-ce que c’est exactement ?

Le principe du cashback

Le mot anglais “cashback” retranscrit assez bien la réalité de ce concept, puisqu’il s’agit de récupérer une partie du montant que l’on vient de dépenser. Le cashback, c’est en effet le reversement d’une somme sur le compte bancaire (ou via des systèmes de cagnottes en ligne) du consommateur en fonction de ses achats sur un site de e-commerce. Selon le montant de votre panier, la plateforme de cashback vous rembourse ainsi un pourcentage basé sur vos achats et vous permet ainsi de faire des économies importantes sur vos achats au quotidien.

Webloyalty : le cashback par abonnement

Webloyalty est une entreprise pionnière leader dans le domaine qui a créé à la fin des années 90 plusieurs offres de cashback par abonnement dans le but de fournir une valeur ajoutée importante aux consommateurs sur leurs achats en ligne. Tous les portails e-shopping de cashback de Webloyalty proposent une période d’essai gratuite de 30 jours afin de permettre aux nouveaux utilisateurs de tester les services avant de s’acquitter d’un droit d’adhésion mensuel.

Ce mécanisme permet ainsi à Webloyalty de rembourser la totalité de la commission de cashback à ses membres plutôt que d’en garder une partie et ainsi de proposer les taux les plus attractifs. Vous pouvez ainsi bénéficier de bonnes affaires régulièrement en étant membres de ces services, qui fonctionnent sur un modèle similaire à celui d’une plateforme de streaming, d’un club de sport, d’une mutuelle, d’un club privé. C’est ainsi que les taux proposés en moyenne de 15% sur le montant hors taxes sont proposés aux nombreux consommateurs membres de ces programmes de cashback.

Ce modèle de cashback de Webloyalty connaît un succès retentissant auprès des consommateurs à la recherche de bons plans, et il est même mentionné sur Dealabs, un site spécialisé fréquenté par les consommateurs cherchant à économiser sur leurs dépenses quotidiennes. La page dédiée aux services de Webloyalty est par ailleurs la plus commentée sur le secteur du cashback. Ce succès confirme le nouveau phénomène du cashback bonifié par le modèle de l’abonnement.

2 offres de cashback pour toujours plus d’économies

Webloyalty, partenaire d’un grand nombre de marques comme Auchan, Booking et SNCF Connect, a mis en place deux offres de cashback par abonnement : Remises & Réductions et Loisirs & Privilèges. Si la première concerne les produits de consommation, la seconde est tournée vers les loisirs et voyages, complémentarité qui fait le bonheur des consommateurs avertis !

Ainsi le service Remises & Réductions, disponible pour 18€ par mois, vous rembourse 15 %de vos achats chez plus de 1 000 sites marchands sur le montant hors taxes. Loisirs et Privilèges est quant à lui dédié aux loisirs vous fait bénéficier de 20 % minimum de remboursements auprès de plus de 300 sites marchands. Pour chacune de ces offres, vous disposez toujours de 30 jours d’essai gratuit pour évaluer les services.

Comment fonctionne l’offre Remises & Réductions ?

Selon le baromètre de Sofinco sorti en mars 2023, le budget alimentaire moyen mensuel s’élevait à 392€ en France. Sur un panier d’achats équivalent à cette somme, l’offre Remises et Réductions de Webloyalty permet par exemple de bénéficier d’un remboursement très significatif de 15% sur le montant hors-taxes, somme qui est tout sauf négligeable en cette période d’inflation !

Pour faire encore plus d’économies, il peut même être judicieux de combiner l’offre de cashback de Webloyalty avec les réductions proposées par les enseignes dans le cadre de leur programme de fidélité ou d’effectuer ses achats importants au cours des périodes saisonnières et nationales de promotion (soldes, Noël,… ).

Il suffit de passer par la page Internet du portail de cashback Remises & Réductions avant de faire vos achats afin que la transaction soit enregistrée et pour que le remboursement puisse être pris en compte et versé rapidement par virement sur votre compte bancaire. Il faudra pour cela impérativement renseigner votre compte bancaire dans votre espace membre après votre adhésion.

Comment bénéficier de l’offre Remises & Réductions ?

Devenir membre des services de Webloyalty et profiter du programme Remises et Réductions est facile : il vous suffit de faire un achat sur l’un des nombreux sites partenaires de Webloyalty et de cliquer sur la publicité vous proposant cette offre et de remplir le formulaire d’adhésion proposé sur le site du programme de Webloyalty. Après les démarches d’inscription habituelles, le nouveau membre bénéficie d’une offre de bienvenue (qu’il peut demander au Service Client) ainsi que de 30 jours d’essai gratuit pour s’assurer que l’offre correspond bien à ses habitudes de consommation.

Enfin, une offre de fidélité mensuelle équivalente au montant du droit d’adhésion est désormais proposée aux nouveaux membres du service Remises & Réductions. Cela signifie que le service peut devenir gratuit pour le client s’il effectue un nouvel achat auprès de l’enseigne qui a recommandé l’offre de cashback. Cette mesure garantit la fidélisation d’un nouveau client pour l’enseigne, tandis que l’utilisateur bénéficie d’un service intéressant et innovant offrant des avantages significatifs à condition qu’il continue à effectuer des achats réguliers dans la même boutique en ligne.

Quels gains espérer grâce au cashback par abonnement avec Remises & Réductions ?

Si l’on prend l’exemple d’une personne ayant l’habitude de faire de fréquents achats sur Internet, avec une récurrence d’achat pour un site comme celui de la Fnac, voici comment le programme de cashback se présente. Au moment d’un achat sur la boutique en ligne de la Fnac, une publicité apparaît en fin de transaction pour proposer un remboursement de 16,87 € sur la commande en rejoignant Remises & Réductions. Passée la phase d’inscription, la personne peut ainsi obtenir :

un remboursement de 16,87 € sur simple demande au Service Client ;

une période d’essai gratuite de 30 jours pour découvrir le service ;

une offre d’abonnement au site sur lequel elle a souscrit à l’offre Remises & Réductions, avec 18 € par mois à la clé sous condition d’un deuxième achat sur la boutique, quel que soit le montant dans les 30 jours.

En acceptant cette dernière offre et en passant chaque mois faire des achats sur le site de la Fnac, il est ainsi possible :

de bénéficier d’au moins 15 % de remboursement sur tous les achats auprès des boutiques partenaires du programme sur le montant hors taxes ;

d’obtenir chaque mois grâce à sa fidélité et sur demande, le remboursement du montant de l’abonnement, soit 18 €.

de bénéficier de codes de réductions et d’offres exclusives pour les membres de Remises & Réductions ;

Le programme de cashback Loisirs et Privilèges fonctionne selon le même mécanisme. Selon vos habitudes de consommation et votre mode de vie, l’une ou l’autre des deux offres peut vous permettre de faire des économies conséquentes, mais la combinaison des deux sera clairement une solution efficace pour lutter contre l’inflation !

En résumé, le cashback par abonnement proposé par Remises & Réductions permet aux utilisateurs de bénéficier de remboursements importants sur leurs achats en ligne du quotidien, mais cela nécessite le paiement d’un droit d’adhésion mensuel. Les gains potentiels dépendent donc du montant et de la fréquence des achats ainsi que des remises proposées par les marchands partenaires. Ce mécanisme est désormais de plus en plus proposé par de nombreuses enseignes e-commerce et trouve enfin sa place.

Article publirédactionnel