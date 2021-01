Nv350 Caravan Office Pod Concept : un étonnant van optimisé pour le télétravail dévoilé par Nissan

La plupart d’entre nous considérons notre voiture comme une extension de notre maison. En effet, n’y mangeons-nous pas ? N’y dormons-nous pas ? Mais lors du salon automobile virtuel de Tokyo, le constructeur automobile Nissan a présenté une nouvelle initiative dénommée Nissan Customiser 2021. Nissan souhaiterait effectivement mettre au point un nouveau type de véhicule qui cette fois-ci, vous permettra aussi de travailler de n’importe où. Il s’agit du Nissan NV350 Office Pod Concept.

En quoi ce concept de Nissan est-il si génial ?

La Nv350 Caravan Office Pod Concept dévoilé dans un communiqué de presse de Nissan, peut ainsi être considérée comme le véhicule parfait pour les professionnels qui aiment voyager et qui sont amateurs du grand air. La raison en est que cette caravane comporte un véritable espace de travail à l’arrière du fourgon qui se déplie via votre smartphone. Cet espace de travail rétractable accueille une table de bureau, une chaise de bureau et un ordinateur de bureau de chez Herman Miller.

En plus de l’espace bureau, le van NV350 dispose aussi d’un balcon !

Finies les contraintes d’aller au bureau ou de travailler à domicile, le van NV350 est un véhicule polyvalent qui peut rouler sur tous les types de terrains. S’il vous prend ainsi l’envie de travailler en pleine promenade en grand air, vous pouvez déployer votre bureau et travailler à l’arrière. Un panneau transparent sur le sol de votre bureau vous permettra d’ailleurs de ne pas perdre la connexion avec l’extérieur.

Mais ce n’est pas tout. Nissan a effectivement pensé à ajouter un magnifique balcon sur le toit de la caravane NV350. Vous pouvez y accéder depuis l’espace chambre qui se trouve aussi à l’intérieur de la caravane.

Allier détente et travail

Bref, allier détente, voyage et détente est désormais possible avec cette caravane NV350 de Nissan. Une fois que vous aurez fini de travailler ou de vous détendre en pleine nature, il vous suffira juste de plier bagage et de reprendre la route ! On doute qu’il existe actuellement d’autres concepts de voiture aussi pratiques.

Plus d’infos :

Designer : Nissan

Communiqué de presse : global.nissannews.com

Vidéo : YouTube