Plume dévoile une nouvelle Tiny House équipée d’une terrasse et de panneaux solaires

Une maison minuscule, perchée au cœur du Périgord vert, entourée de forêts et de prairies… Bienvenue dans la tiny house du réseau Pépiite, conçue par l’atelier Plume, un bijou d’ingéniosité aussi charmant que discret. Implantée sans fondation et pensée pour minimiser son impact environnemental, elle allie confort moderne et respect de la nature. Le tout dans moins de 3,5 tonnes ! Son prix ? Il n’est pas affiché, mais pour la découvrir ou la tester, vous pouvez réserver votre séjour sur le site de Pépiite, car oui, cette mini-maison se visite… et s’expérimente.

Un cocon en bois au cœur de la Dordogne

Installée dans un écrin de verdure du Périgord vert, cette tiny house reprend les atouts du modèle original conçu pour le Mas des Écoliers… avec quelques améliorations. Allongée de 60 cm, elle offre désormais une douche plus spacieuse (80×100 cm, tout de même !) et toujours un espace de vie de plain-pied, sans échelle ni mezzanine acrobatique. Le bardage extérieur en peuplier thermo-traité, ses finitions bois naturel et sa verrière type atelier créent une ambiance chaleureuse et baignée de lumière. On s’y sent un peu comme dans une cabane chic, où l’on pourrait rester des jours à écouter les oiseaux (ou la pluie, au choix). Et, parce que l’harmonie avec l’environnement ne se limite pas au visuel, tout a été conçu dans une logique de sobriété énergétique et de matériaux durables.

Une expérience locative éco-conçue et bien pensée

Pensée pour accueillir deux personnes en séjour, cette tiny se distingue par son confort intérieur : lit haut de gamme, coin repas surélevé, cuisine équipée, et une terrasse modulable avec filet de détente pour buller à l’ombre ou contempler les étoiles. Mais, elle va plus loin : toilettes sèches mécanisées, chauffe-eau électrique, et surtout, un système photovoltaïque autonome capable de fournir tout le nécessaire en énergie. Pas besoin de se brancher au réseau : ici, le soleil suffit à faire tourner la machine. Bonus sympa : l’application du réseau Pépiite vous permet de gérer votre séjour tout en découvrant les valeurs de l’accueil bienveillant et responsable qui fondent leur philosophie.

Les caractéristiques techniques à retenir

Ossature en épicéa CL II et châssis acier galvanisé

Isolation en laine de coton recyclée

Bardage en peuplier thermo-traité 100 % français

Grande verrière atelier et parquet en chêne

Cuisine équipée (plaque induction, frigo 80 L, évier, rangements)

Douche 100×80, toilettes sèches Ecodomeo

Couchage 160 cm haut de gamme

Électricité solaire 1200 W avec batteries lithium

lithium Chauffage électrique Noirot 1500 W

Menuiseries double vitrage, brise-soleil intégré

Un hébergement engagé mais confortable

Cette tiny house coche toutes les cases du logement insolite nouvelle génération : écolo, design, confortable et prête à accueillir les voyageurs sensibles à leur impact environnemental. Pas besoin d’être militant pour l’aimer : on peut simplement venir s’y ressourcer, se reconnecter à l’essentiel… et peut-être repartir avec l’envie de vivre plus léger. Et puis, quel plaisir de pouvoir dire qu’on a dormi dans une maison sans fondation, sans béton, mais avec une âme.

Un petit luxe éthique, sans les grands discours. Et vous, seriez-vous prêt à passer une nuit (ou plus) dans cette tiny house du Périgord vert signée Plume et Pépiite ? Si tel est le cas, vous pouvez la réserver sur le site pepiitelodges.fr. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .