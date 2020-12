Tiny Récup’ : deux amis belges se lancent un défi : construire leur tiny-house avec des matériaux de récupération

Habituellement, les tiny-houses sont auto-construites, écologiques et parfois même livrées clefs en main. Mais deux amis belges, originaires de Modave, une ville près de Liège, ont décidé de se lancer dans un défi un peu fou. En effet, ils veulent construire leur tiny-house uniquement avec des matériaux de récupération.

Il faut dire que l’on entend de plus en plus parler de ces petites maisons sur roues. Minimalistes, écologiques, sans permis de construire et avec une taxe de 150€ par an, elles séduisent de nombreux futurs propriétaires. Exit les grandes villas de 300 m² qui faisaient rêver nos parents… Place à la « tiny récup’ » !

Bernard Degrange et Benoît Michel se lancent donc le défi de construire leur tiny-house avec des matériaux de récupération… Plus écologique et tendance, ce sera difficile à faire ! Bien sûr, comme le dit Bernard, il serait bien plus simple d’acheter une tiny-house toute faite ! Mais leur plaisir à eux, c’est de pouvoir concevoir de A à Z leur projet : plan, construction, récupération de bois, métaux, accessoires et décorations. Benoît, ingénieur de profession connaît sur le bout des doigts les techniques de construction et les énergies renouvelables. Et, il maîtrise les plans à la perfection !

Une idée assez précise de leur future demeure !

D’une surface de 10 à 12 m², leur tiny-house sera faite de bardages en bois et offrira un espace de vie, un couchage, une cuisine, des toilettes sèches. Ils comptent bien s’offrir une petite terrasse pour profiter du paysage et du soleil de Belgique… Ils imaginent un style roulotte de cirque pour leur micromaison. Pour l’isolation ce sera de la sciure de bois et un poêle à bois pour le chauffage. Peut-être que des panneaux solaires la rendront totalement autonome un peu plus tard. Car, l’idée n’est pas d’en faire une résidence secondaire, mais bien un lieu de vie pour toute l’année.

De la récup’ et uniquement de la récup ‘ !

Pour réaliser leur tiny-house, les deux amis ont déjà trouvé un ancien char agricole oublié sur une prairie de Soumagne. Ce sera leur remorque ! Pour le moment le char-remorque se trouve sur le terrain de Benoît mais les deux amis n’ont pas encore décidé où le vent les porterait ! Ils ne savent pas encore quand elle sera terminée, ni où ils la mettront, ni même qui l’habitera. Ce dont ils sont sûrs c’est qu’ils ont cette envie de réaliser cette tiny-house qui ne leur coûtera pas grand-chose… Une idée géniale non ?

Vous voulez les aidez ?

Les matériaux dont ils ont besoin sont les suivants :

Planches de bardage

Madriers

Portes en bois ou coulissantes

Fenêtres Bois

Clous, Vis, Tasseaux…

En revanche, ils n’ont qu’une exigence : des matériaux nobles et naturels… Pas de PVC ou de plastique, leur projet s’en verrait dénaturé. Bernard et Benoît vivent en Belgique et recherchent tous matériaux de récupération susceptibles d’entrer dans la réalisation de leur projet. Pour les contacter : 0471/86 64 30 ou à bernard.degrange@skynet.be

