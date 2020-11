Tiny House : Un menuisier normand dévoile sa première mini maison, elle coûte 49000€ et elle est magnifique !

Nous vous présentons souvent des tiny-house mais il arrive aussi très souvent qu’elles ne soient disponibles uniquement à l’étranger… Cette fois, la « micro-maison » de Didier Gauliard est bel et bien disponible en France. Et, plus précisément en Normandie…

Le rêve de certains français pourrait donc bien devenir réalité grâce à ces tiny-house fabriquée en France, par un homme qui a vécu plus de 25 ans à Montréal… Et il y travaillait… le bois évidemment ! De retour en Normandie, il se lance avec son ami de lycée, Eric Levigneron, dans la construction de tiny-house. Le résultat est tout simplement magnifique !

Didier Gauliard explique que sa micro-maison (au Québec, on déteste les anglicismes !) est une « vraie maison » ! 25 m² de surface habitable, elle peut accueillir un couple avec deux enfants au maximum. Pour les concepteurs, elle se destine plutôt aux couples sans enfant même si cela reste possible.

Didier n’était pas convaincu par l’idée de créer des tiny-house mais les plans d’Eric ont fini par avoir raison de lui ! Il débute donc la construction de sa première tiny-house en juin et l’aventure commence.

A l’intérieur de la tiny, on retrouve deux mezzanines à l’étage qui se destinent à être des chambres (ou bureau) … Au rez-de-chaussée, une salle de bain, des toilettes sèches et une cuisine toute équipée. Plaque de cuisson au gaz, hotte aspirante, emplacements pour réfrigérateur, lave-vaisselle ou lave-linge. Sous le lavabo se cache le côté technique de la tiny.

Quant à la table elle se trouve à l’entrée de la mini maison et est escamotable. Dans cette maison, tout est optimisé pour ne pas ressentir le manque d’espace. Ainsi les escaliers sont aussi des espaces de rangement par exemple.

Tout en bois et vraiment magnifique !

A l’extérieur on retrouve une ossature bois avec une isolation dite sandwich (alternance de bardage et de vide) … Le plafond est lui, isolé en laine de bois sur 10 cm. Quant au poids de la Tiny House normande : 3.4 tonnes ! Le poids exact pour ne pouvoir la conduire avec le permis BE (Remorque). Le bois utilisé pour la tiny house vient d’Angerville la Campagne, une scierie normande.

Et cette tiny house n’est pas un mirage, elle existe vraiment ! La première du genre a déjà trouvé acquéreur : une femme francilienne qui trouvait sa maison trop grande ! Son prix : 49 000€ ! De quoi vivre confortablement dans un espace confortable et minimaliste. Et n’oublions pas le principe de la tiny-house : pouvoir emporter sa maison partout où le vent nous mène !

Plus d’infos :

Designer / Architect : Didier Gauliard

Contact : gaudimenuiseries@gmail.com

Téléphone : 07.49.08.15.77

