Guincho TOW, une Tiny House minimaliste et intégralement bardée de bois à moins de 35 000 euros (avec plans)

Pourrions-nous nous passer du bois ? C’est une question que nous ne nous étions jamais posée, mais c’est une évidence, le bois est partout… Dans nos maisons évidemment avec nos meubles, le lambris, le parquet, les objets de décoration et même certains tableaux de bord de voiture. Le bois est une ressource intemporelle, mais pas totalement inépuisable, même si la plupart des bois de construction sont issus de forêts gérées durablement et donc renouvelables. Le bois est également très présent dans les tiny houses, camping-cars, caravanes ou toute autre résidence mobile. Il est léger, facile à travailler et en combinant plusieurs types de bois, on peut arriver à de magnifiques résultats. La Tiny House Guincho que nous vous présentons aujourd’hui en est l’exemple parfait. Découverte !

La Guincho Tow par Madeiguincho

Madeiguincho est un fabricant portugais de maisons en bois qui a pour valeurs :

Respect de la pureté du bois; gage de qualité, de dévouement et de durabilité.

Application des savoirs et des techniques, tant ancestraux que contemporains.

Projet et durabilité environnementale.

Le constructeur présentait il y a peu la Guincho Tow, une petite maison installée au cœur d’une forêt, qui mélange de nombreux types de bois, de laques et de grains pour un résultat extraordinaire. Et le constructeur nous livre même les plans de ce modèle bien sympathique !

L’extérieur de la Guincho Tow

Vue de l’extérieur, la tiny house Guincho Tow semble très simple avec son toit en pente qui la fait ressembler à une grande… Précisons qu’elle n’a pas été conçue pour « rouler » et qu’elle ne présente pas une forme très aérodynamique, mais peu importe ! L’entrée se fait par l’arrière avec une immense porte vitrée et une structure bois très originale… Aucun risque d’avoir un intérieur sombre, même la mezzanine se dote d’une petite lucarne pour admirer le ciel, les soirs de pleine lune ! Pour le bardage, le constructeur situé au Portugal a choisi des lames de bois clair et un toit légèrement pentu, un peu comme sur les granges à foin.

L’intérieur de la Guincho Tow

A l’intérieur, l’espace est réduit, mais l’aménagement intelligent donne une sensation de grand espace… Au rez-de-chaussée, on trouve un salon avec un canapé convertible, une salle de bains, mais pas de cuisine. Pour les repas, il faudra composer avec le poêle à bois ou ajouter une cuisine extérieure en fonction des besoins du propriétaire. Dans la salle de bains se trouvent une douche à effet pluie et un lavabo sculpté dans le bois. A l’étage, on trouve une mezzanine qui accueille la chambre à coucher, des rangements et une petite lucarne adorable !

Combien coûte la Guincho Tow ?

Ce petit espace minimaliste, qui fait de cette tiny house une petite cabane bien agréable où seul l’essentiel a été conservé, coûte environ 35 000€… Elle est donc beaucoup moins chère que certains camping-cars par exemple, ce qui ne l’empêche pas d’être totalement fonctionnelle. Elle est le parfait exemple de l’utilisation du bois, des petites maisons autonomes et faciles à déplacer… Et nous, on la trouve vraiment sympa cette Guincho Tow, pas vous ? Plus d’infos : madeiguincho.pt