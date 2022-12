Sommeil : l’invention d’un somnifère « sans dépendance » et qui préserve « la qualité du sommeil profond »

En France, les troubles du sommeil touchent environ 36 % de la population. Ils se traduisent par des insomnies, réveils nocturnes, apnées du sommeil, etc. Sur ces 36 %, la moitié bénéficie seulement d’un traitement contre les troubles du sommeil (aide respiratoire, traitement médicamenteux, etc.). Un nouveau médicament vient d’être autorisé en Europe, il promet de traiter les insomnies qui persistent depuis au moins trois mois. Ces insomnies qui perdurent peuvent avoir des incidences sur la vie quotidienne des personnes qui en souffrent (fatigue chronique, migraines…). Le Quviviq est ce nouveau médicament qui pourrait vous aider à mieux dormir et à vous débarrasser de ces insomnies qui pourrissent vos nuits ! Découverte.

Le Quviviq qu’est-ce que c’est ?

L’agence européenne du médicament (EMA) vient donc de valider ce somnifère, fabriqué par Idorsia, un laboratoire biopharmaceutique helvète. Et s’il l’on entend souvent parler de ce médicament, c’est parce qu’il diffère des somnifères classiques. Deux études viennent approuver les premiers tests effectués sur des adultes qui souffrent d’insomnies persistantes. La première étude, parue dans la revue scientifique The Lancet Neurology, a été réalisée sur 930 patients qui ont reçu 50 mg de Quvivq pendant trois mois. Selon les premiers résultats, ces patients traités auraient augmenté leurs nuits de 29 min environ, quand les patients ayant reçu un placebo ont connu une réduction de 11 min de leur temps d’éveil… Puis, après trois mois, leurs nuits se seraient prolongées de 35 min et l’endormissement aurait été plus rapide.

Pourquoi le Quviviq est-il différent ?

Selon le laboratoire qui fabrique le Quviviq, ce somnifère aurait un mode d’action différent des somnifères habituels et son premier atout serait de ne pas entraîner de dépendance. De plus, il permettrait de conserver la qualité du sommeil profond, ce qui n’est pas le cas d’autres somnifères. Les somnifères traditionnellement utilisés dans les troubles du sommeil sont fabriqués à partir de benzodiazépines, des substances qui agissent sur le système nerveux central. En d’autres termes, ils « mettent le cerveau en veille » et entraînent une somnolence forcée.

Le Quviviq, lui, est fabriqué depuis une substance active, le daridorexant, qui va bloquer l’action de l’orexine, la molécule qui nous tient éveillés. Par conséquent, le nouveau somnifère ne va pas endormir le cerveau, mais empêcher le système nerveux de rester éveillé, soit de l’inciter à s’endormir. Le Quviviq est disponible uniquement sur ordonnance, avec une posologie de 50 mg par jour, à prendre une demi-heure avant le coucher. Mais, en fonction de vos insomnies, la dose peut être ramenée à 25 mg par jour, à discrétion de votre médecin traitant. Le traitement doit être réévalué par un médecin tous les trois mois et être aussi bref que possible.

Quels sont les effets secondaires et contre-indications ?

Lors des essais cliniques, certains effets secondaires légers à modérés ont pu être constatés. Il s’agit de somnolences, de maux de têtes, d’hallucinations, de paralysie du sommeil, de nausées et de fatigue. Le somnifère Quviviq est déconseillé pour les personnes ayant souffert auparavant de dépression, de maladies mentales, de pulsions suicidaires, de dépendance à l’alcool ou aux drogues. Il est également déconseillé aux femmes enceintes et/ou allaitantes, aux personnes souffrant de faiblesse musculaire, de somnolence diurne. Il en est de même si vous avez des problèmes de foie ou des difficultés respiratoires (apnée du sommeil) ou pulmonaires.