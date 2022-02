Sommeil : comment lutter contre les insomnies chroniques ?

Vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et ne parvenez pas à vous rendormir ? Vous souffrez probablement d’insomnies, le trouble du sommeil le plus fréquent dans le monde. Mais si cette insomnie vous réveille chaque nuit, voire plusieurs fois par nuit, elle devient alors chronique et doit être envisagée comme une maladie. Marc Rey, neurologue et ancien responsable du Centre de Sommeil de l’hôpital de la Timone de Marseille, explique que l’insomnie touche environ 10% de la population. Si l’insomnie occasionnelle est un trouble du sommeil banal, il faut en revanche à tout prix éviter qu’elle ne devienne récurrente. Quelles sont les causes de l’insomnie, et comment les éviter ? On vous explique tout !

Les causes les plus fréquentes de l’insomnie

Les insomnies ne sont pas déterminées par un seul facteur et peuvent avoir différentes causes physiologiques, explique le site topsante.com. Elles peuvent être dues à des facteurs physiques, comme les douleurs articulaires chroniques, des apnées du sommeil ou encore des reflux gastriques. Mais elles peuvent aussi avoir des causes psychologiques… Le stress étant responsable de nombreuses insomnies, lui-même dû à un manque d’hygiène de sommeil, des heures de coucher tardives ou des aliments consommés trop tard dans la journée. Le fait de scroller son smartphone dans son lit, ou la surexposition aux écrans peuvent aussi provoquer des insomnies.

Comment détecter une insomnie chronique ?

Une insomnie se définie par au moins un des troubles suivants :

Difficultés à s’endormir;

Réveils nocturnes ET difficultés pour se rendormir;

Réveils trop tôt le matin sans pouvoir se recoucher;

Fatigue au réveil.

Généralement ces troubles entraînent également l’irritabilité, la susceptibilité, des difficultés de concentration et des troubles de l’humeur. En cas d’insomnies chroniques, cela peut aussi avoir des conséquences sur la vie quotidienne et une difficulté à effectuer les tâches. On parle d’insomnie chronique dès lors qu’elle survient au moins trois fois par semaine sur une période de plus de trois mois.

Comment lutter contre l’insomnie ?

Le premier conseil que donne le docteur Rey est d’être dans de bonnes conditions de sommeil. Pour cela, il faut privilégier des heures de coucher et de lever régulières, ne pas faire d’exercice physique en soirée, ne pas consommer d’excitants (café, tabac, alcool, thé, jus de fruits…) après 15h. Si l’exercice physique est déconseillé en soirée, il est en revanche fortement recommandé en journée.

Tout comme une sieste de 5 à 20 minutes en tout début d’après-midi ! Si le sommeil vient à manquer, la sieste permettra au corps de récupérer quelques minutes salvatrices. Enfin, il faudra prendre un dîner léger et de préférence à base de glucides lents (pomme de terre, pâtes, riz, pain) au moins 2 heures avant de rejoindre les bras de Morphée. Pour éviter les insomnies, il faudra aussi dormir dans une chambre obscure et maintenir une température à 18 ou 20°C maximum.

Quels traitements contre les insomnies ?

A l’heure actuelle, les seuls traitements médicamenteux proposés pour lutter contre les insomnies sont des somnifères. Et à long terme, ils peuvent évidemment présenter des risques et entraîner une dépendance. Les produits à base de CBD peuvent également aider à mieux dormir, le cannabidiol ayant la réputation d’aider à dormir. Cependant, le Dr Rey précise que rien n’a été scientifiquement prouvé. Enfin, comme nous, vous pouvez tester les couvertures pondérées (ou lestées), des outils thérapeutiques utilisés au départ pour les troubles autistiques. La nôtre s’est avérée être un moyen naturel de mieux dormir. Cela peut paraître étrange, mais le fait d’avoir un poids important sur le corps nous a aidé à ne plus nous réveiller chaque nuit.

