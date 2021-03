Quel insomniaque êtes-vous et comment Dodow peut vous aider ?

Selon l’INSERM, une personne sur trois serait touchée par des troubles du sommeil. Et entre réveil nocturne, insomnies, problèmes d’endormissement, les troubles sont nombreux et parfois difficiles à déterminer ! Pourtant dormir d’un sommeil récupérateur est une fonction essentielle pour notre organisme.

Mais avant de pouvoir traiter le problème, encore faut-il savoir de quel trouble du sommeil nous souffrons. Pour vous aider, un petit appareil baptisé Dodow agit différemment en fonction des troubles identifiés. Essayons de voir comment il peut aider à mieux dormir selon les troubles présents ! En 2016, nous avions testé Dodow, depuis son succès ne s’est jamais démenti.

Dodow c’est quoi ?

C’est une solution naturelle qui vous aide à vous endormir plus vite qu’en temps normal. En synchronisant votre respiration avec les lumières projetées au plafond, l’endormissement est plus facile. En vous concentrant sur la lumière bleue, le stress diminue. Une séance de Dodow dure 8 minutes environ, le temps qu’il faut pour gérer le stress et retrouver une respiration propice à l’endormissement. Plus de 500 000 personnes utilisent déjà Dodow pour s’endormir.

Les réveils nocturnes

Ces réveils nocturnes sont normaux puisque le sommeil est composé de cycle qui alternent sommeil léger et sommeil profond… Le problème de vient donc pas du réveil mais de la difficulté à se rendormir ! Ces difficultés sont, la plupart du temps causées par des anxiétés ou des soucis qui vous « prennent la tête » ! Mais parfois, la difficulté provient de la peur de ne pas se réveiller quand le réveil sonnera pour de bon ! Cet état d’anxiété active des neurotransmetteurs (noradénaline) qui vous maintiennent éveillés.

Le stress

Le stress est l’un des principaux facteurs de troubles du sommeil. En étant stressé et tendu, vous activez inconsciemment un mécanisme de défense appelée « état d’alerte ». Il se caractérise pour une hyperactivité du système nerveux. En secrétant de la noradrénaline, le centre d’éveil de votre cerveau est en alerte. Normalement le passage de l’état d’alerte à l’état de repos se fait en quelques minutes… Mais pour les gens en état de stress constant, ce passage nécessitera plutôt quelques heures, d’où l’impossibilité de s’endormir !

Les pensées ou les soucis

Les personnes qui ont toujours le cerveau en ébullition ont souvent des difficultés à trouver le sommeil. Comme pour les facteurs précédents, le cerveau pense, et donc reste éveillé ! Les soucis du quotidien jouent un peu le même rôle que de penser au lendemain. Ils obligent votre cerveau à rester en éveil alors qu’il devrait passer en mode repos ! Arrêter de penser serait peut-être la meilleure solution mais ce n’est pas si facile à mettre en pratique. Dodow vous aide à vous concentrer sur autre chose que vos pensées et donc à vous endormir plus facilement.

Les insomnies chroniques

Il suffit parfois d’une insomnie pour entrer dans le cercle vicieux des insomnies chroniques ! Les nuits qui suivent la première insomnie sont propices à une réflexion sur le fait de savoir si vous allez enfin vous endormir ! Le simple fait de croire que vous n’allez pas y parvenir conditionne votre cerveau à rester éveillé… Bien souvent vous vous endormez quand vous avez enfin réussi à lâcher prise et c’est parfois déjà l’heure de se lever pour affronter une nouvelle journée !

Dodow peut vous aider

Pour toutes ces raisons, mais également lors d’insomnies liées à la grossesse, ou d’environnements bruyants, Dodow peut vous aider à vous endormir. En fonction de vos propres difficultés, plusieurs programmes d’endormissement sont proposés. Pour les insomnies chroniques par exemple, le programme dure 20 minutes, mais le but est bien de pouvoir passer aux 8 minutes réglementaires des non insomniaques ! En moyenne, les utilisateurs estiment s’endormir environ 2.5 fois plus vite que sans Dodow. Ce qui, au final, vous ferait gagner une centaine d’heures de sommeil par an !

