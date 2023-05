Lorsque l’on vit dans un petit appartement, que l’on choisit la vie en tiny-house ou pour les séjours en camping-car, il n’est pas toujours évident de caser un gros lave-linge. Bien qu’indispensable, cet électroménager est aussi imposant que lourd. Lorsque l’on est étudiant, le plus simple est de se rendre à la laverie, mais cela est assez coûteux pour certains. La start-up Eeva invente un lave-linge/sèche-linge portatif capable de laver et de sécher une charge de linge en seulement 90 min, sans tuyau d’alimentation. Actuellement, le lave-linge est en campagne de financement participatif sur Indiegogo et fait un véritable carton plein. Découverte.

L’invention d’Eeva, qu’est-ce que c’est ?

Appelée Eeva, cette innovation révolutionnaire pourrait bien nous dégager de cette corvée quotidienne en la rendant beaucoup plus simple et plus rapide. Eeva est un lave-linge/sèche-linge portatif, conçu pour être placé là où vous le souhaitez, sans nécessiter aucun tuyau d’alimentation. Que ce soit dans une chambre à coucher, une salle de bains, un véhicule de loisirs ou même une caravane, cet appareil compact vous permet de laver et de sécher une charge de linge en seulement 90 min. Avec ses petites dimensions de 1,07 m de hauteur et de 0,61 m de largeur, Eeva est parfaitement adapté pour les petits espaces.

Il supporte potentiellement des charges allant de 3 à 3,5 kg, de linge. Un poids idéal pour les célibataires, étudiants, ou pour les vacances. Eeva peut être alimenté en eau soit par un raccordement direct, soit en remplissant simplement le réservoir d’eau amovible. Une fois le cycle terminé, vous pouvez facilement vider le réservoir d’eau de rinçage ou installer un tuyau d’évacuation.

Quelle est la différence entre Eeva et les autres lave-linges ?

Ce qui distingue Eeva des autres lave-linge/sèche-linge, c’est sa capacité à traiter l’humidité chaude en interne, éliminant ainsi le besoin de décharger de l’air chaud et humide dans la pièce. Cette fonctionnalité permet de l’utiliser n’importe où, sans craindre des problèmes d’humidité ou de moisissure. Sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo, Eeva connaît un succès phénoménal, atteignant actuellement plus de 6 000 % de son objectif initial. Un fort intérêt pour ce lave-linge qui témoigne aussi de l’importance de proposer des solutions pour les espaces de vie qui se réduisent considérablement.

Combien coûte le lave-linge Eeva en précommande ?

Si vous souhaitez bénéficier des avantages offerts par Eeva, vous pouvez dès aujourd’hui précommander cet appareil au prix réduit de lancement de 899 dollars (828 €). Cette offre inclut également une quantité de détergent correspondant à 60 lavages, pour que vous puissiez commencer à utiliser votre nouveau lave-linge/sèche-linge dès sa livraison. Cependant, pour le moment, les livraisons sont prévues uniquement en Amérique du Nord, pour le mois d’octobre prochain. Avec Eeva, vous pouvez laver et sécher votre linge en un temps record, tout en économisant de l’eau, du temps, de l’énergie et de la lessive. La mini lave-linge Eeva est actuellement en campagne de financement participatif* sur Indiegogo.

* L’engagement dans un financement participatif n’assure jamais la commercialisation finale d’un produit inventé. Sachez qu’il existe toujours un risque que le financement ne soit pas atteint, ou que le produit ne voit jamais le jour. Cependant, en cas d’échec du financement, les plateformes remboursent les sommes investies.