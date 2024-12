L’astuce de la bouteille d’eau accélère de 50 % le temps de séchage du linge à la maison

En hiver, sécher le linge peut être un vrai casse-tête ! Soit, on utilise un sèche-linge et la facture d’électricité s’envole, soit on installe un Tancarville, et nous sommes bons pour patienter quelques jours ! En fonction de la puissance d’essorage de votre lave-linge, le séchage peut parfois nécessiter plusieurs jours, lorsqu’il fait très froid. L’humidité ambiante et normale dans une maison renforcée par celle du linge peut également entraîner des moisissures dans la maison, ce qui n’est pas une excellente nouvelle. Je vais vous livrer une petite astuce très simple à réaliser avec quelques bouteilles en plastique et de l’eau chaude. Décryptage.

Comment activer le séchage du linge avec des bouteilles en plastique ?

Nul besoin de « sortir de Saint-Cyr » pour mettre en place cette astuce, je vous rassure. En effet, une simple bouteille remplie d’eau chaude disposée à proximité de vos vêtements, voire sous le Tancarville, va aider à sécher plus rapidement. Le principe est « physique », car en créant une source de chaleur diffuse à côté du linge, l’air « autour » va se réchauffer et, par conséquent, aider à accélérer l’évaporation de l’humidité enfermée dans les tissus. Cette astuce fonctionne encore mieux sur des tissus épais ou des vêtements en laine.

La méthode à appliquer…

Pour commencer, il faut évidemment réunir quelques bouteilles de plastique vides, avec leurs bouchons. Normalement, ceux-ci sont désormais solidaires, donc cela ne devrait pas poser de problèmes. Remplissez vos bouteilles d’eau très chaude, mais non bouillante, pour éviter la déformation des bouteilles. Suspendez ensuite votre linge sur le Tancarville ou sur un cintre, puis placez les bouteilles bien chaudes juste en dessous de l’étendoir à linge. La chaleur dégagée à cet endroit précis réchauffera l’air sous le linge et l’aidera à sécher plus vite.

Quels sont tous les avantages de cette méthode simple ?

Cette méthode est tout d’abord économique, car elle ne nécessite aucun équipement onéreux : une simple bouteille d’eau réutilisable suffit amplement. Sur le plan écologique, elle est aussi utile parce qu’elle contribue à réduire votre empreinte énergétique en limitant l’usage d’appareils électriques gourmands comme les sèche-linge ou les radiateurs. De plus, elle ne nécessite aucune connaissance particulière et se met en place en quelques minutes et autant de fois que vous en aurez besoin, sans coût supplémentaire !

Quelles autres astuces possibles pour accélérer le séchage du linge ?

Il existe quelques autres astuces pour vous éviter l’utilisation d’un sèche-linge, même si je dois reconnaître que c’est la solution la plus rapide, surtout en hiver ! Néanmoins, vous pouvez aussi placer un ventilateur face au linge pour aider à l’évacuation plus rapide de l’humidité. Je vous conseille tout de même de vous équiper d’un déshumidificateur pour éviter les conséquences sur l’ensemble du logement, et notamment les moisissures. Au moindre rayon de soleil hivernal, sortez votre linge ou placez-le devant la fenêtre, la chaleur aidera, là encore, à l’évacuation de l’humidité. Et, vous ? Connaissiez-vous l’astuce de la bouteille d’eau chaude ? Avez-vous d’autres astuces à me communiquer ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .