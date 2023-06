L’odeur du savon serait un facteur déterminant pour les moustiques affirme cette étude

Lors d’un repas en terrasse, il y a deux catégories de personnes présentes autour de la table : celles que les moustiques dévorent et celles qu’ils ignorent ! Nous ignorons réellement pourquoi les moustiques choisissent une personne plutôt qu’une autre. Certains émettent l’hypothèse d’un type de sang, d’autres pensent que ce serait l’odeur de la transpiration. Une nouvelle étude suppose que le parfum du savon utilisé pour la douche serait responsable de l’attirance des moustiques. Nous savons déjà que certaines odeurs comme la citronnelle repoussent les moustiques. D’autres odeurs les attireraient et les encourageraient donc à vous choisir comme proie. Décryptage.

Quels sont les points passés au crible dans cette étude ?

Les savons jouent un rôle crucial dans la modification de la signature olfactive des hôtes humains et leurs effets sur l’attraction des moustiques sont remarquables. Des études ont révélé que certains savons peuvent augmenter l’attrait des moustiques envers l’hôte, tandis que d’autres savons ont l’effet inverse en réduisant cet attrait. Ces différences dans l’effet sont étroitement liées à des compositions chimiques spécifiques présentes dans les savons. Des recherches ont permis de créer des mélanges artificiels fondés sur des résultats analytiques, reproduisant ainsi l’effet des savons sur l’attraction des moustiques. Cette découverte souligne l’importance de la composition chimique des savons et son influence sur les interactions entre les hôtes humains et les moustiques. Publiée dans la revue The Cell, l’étude a été dirigée par le Dr Clément Vinauger, biologiste spécialiste de la génétique moléculaire du comportement de recherche d’hôte chez les insectes.

Que nous apprend cette étude ?

Les recherches menées tendent à démontrer qu’en réalité, une même personne peut se révéler attirante pour les moustiques ou repoussante, en fonction de la propreté de sa peau. En d’autres termes, une personne non lavée peut ne pas attirer les moustiques, puis les attirer, une fois lavée avec certains arômes. Selon l’équipe de Virginia Tech, les résultats des expériences ont révélé que le lavage avec les savons Dove et Simple Truth augmentait l’attrait de certains volontaires. À l’inverse, l’odeur de la marque Native avait tendance à dissuader les moustiques de s’approcher des sujets, montrant ainsi des effets contrastés sur leur attraction. Toutefois, ce n’est pas une généralité ! « Tout le monde sent différemment, même après l’application de savon. L’état physiologique, le mode de vie, l’alimentation et les lieux fréquentés influencent l’odeur », explique le Dr Chloe Lahondere, co-auteure de l’étude. Il est donc très difficile de déterminer un parfum en particulier, qui attirerait ou repousserait les moustiques.

Comment ont-ils mené cette étude ?

Les savons ont été récemment étudiés pour leur impact sur les préférences des moustiques. Les chercheurs ont analysé les substances chimiques émises par quatre volontaires avant et après l’utilisation de savons tels que Dial, Dove, Native et Simple Truth. Chaque participant émettait une odeur unique, certaines étant plus attractives pour les moustiques. Le lavage au savon a modifié ces odeurs de manière significative, allant au-delà de l’ajout de parfums floraux. Les tests ont exclu l’effet du dioxyde de carbone expiré grâce à des tissus imprégnés des odeurs des participants. Le Dr Vinauger a noté que même si les savons contiennent du limonène, une substance répulsive pour les moustiques, trois des savons testés ont réellement augmenté leur attraction. Les chercheurs sont tout de même parvenus à identifier un parfum qui repousserait les moustiques : la noix de coco ! Vous n’avez plus qu’à tenter l’expérience en choisissant un gel douche solide à la noix de coco… Rappelons qu’il faut absolument éliminer les bouteilles en plastique de votre salle de bains !