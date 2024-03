Mais au fait, qui a inventé le costume trois pièces ?

Lorsque le printemps revient, le soleil aussi, et les invitations aux mariages, baptêmes et anniversaires pleuvent dans nos boîtes aux lettres. La saison estivale est celle qui compte le plus de mariages avec 60 % des 225 000 qui ont eu lieu en 2020, selon l’INSEE, soit 60 %. Le mois de juin est le plus plébiscité, et c’est donc le moment de se préparer à la fête. Messieurs, que vous soyez marié, témoin, ou invité, vous allez devoir être sur votre 31 et porter un costume 3 Pièces pour homme. Ce vêtement est une tradition pour les mariages, et notamment pour les mariés qui devront choisir un costume coordonné avec la robe ou le costume du futur conjoint ! Mais, qui a inventé le costume 3 pièces ? Comment le choisir ? Et, surtout, comment le porter ? On vous explique tout pour que vous soyez le roi de la soirée !

Qui a inventé le costume trois pièces ?

Avant de vous expliquer qui l’a inventé, peut-être faut-il savoir ce qu’est réellement un costume trois pièces ? Dans le jargon commercial et vestimentaire, un costume trois pièces se compose d’une veste, d’un pantalon, et d’un gilet, généralement boutonné. Le gilet se porte sur une chemise et la veste par-dessus. On y ajoute habituellement une cravate ou un nœud-papillon pour le compléter, voire un chapeau pour les plus « dandy ». Eh bien justement, c’est un « dandy » que l’on traduit par précieux, raffiné, gentleman, que l’on doit le costume 3 pièces. En effet, ce serait le roi Charles II, roi anglais qui aimait tant les femmes qu’il ne s’est jamais marié, qui a inventé le costume 3 pièces. En 1666, juste après l’épidémie de Peste Noire qui a dévasté Londres, il introduit le costume 3 pièces à la cour d’Angleterre. Ce costume de couleur pourpre royale était le symbole d’une hiérarchie sociale respectée entre la noblesse et les roturiers.

Pourquoi choisir un costume 3 pièces ?

Le costume 3 pièces représente l’élégance, la prestance, le charisme, et se porte tant lors de cérémonies que dans la vie de tous les jours. Professionnellement parlant, la première rencontre avec un futur collaborateur, ou avec un client potentiel est toujours visuelle. Le classique 2 pièces, composé de la veste et du pantalon, est désormais porté par tous ou presque. Choisir un costume « 3 pièces » permet de se démarquer, car il est le symbole du professionnalisme. Certes, l’habit ne fait pas le moine comme le dit le dicton, néanmoins, il contribue à donner une bonne (ou une mauvaise) image de son interlocuteur. Pour le travail, vous le choisirez plutôt noir, bleu marine ou gris anthracite, des couleurs « passe-partout » qui ne vous feront pas passer pour un excentrique dandy anglais ! Toujours dans le cadre du travail, on évitera les pochettes en satin flashy, les épingles de cravates, ou encore les nœuds-papillons. Ces accessoires se destinent plutôt aux événements plus festifs, où vous pourrez vous lâcher sur le coloris, en choisissant votre 3 pièces, beige, ou même rose fuchsia. Il faut oser, mais les invités se rappelleront forcément ce jour si ce costume est celui de votre propre mariage !

Que faut-il éviter de faire avec un costume 3 pièces ?

Ce vêtement typiquement masculin se décline aussi en modèle féminin, même si cela est beaucoup plus rare. Les femmes préfèreront le traditionnel tailleur pantalon. Pour ne pas faire d’impairs en portant un costume 3 pièces, il y a quelques règles à respecter pour éviter de casser le mythe de l’homme élégant en toutes circonstances. Par exemple, vous ne devrez jamais laisser dépasser la chemise du pantalon. La chemise, de préférence de couleur tranchée avec le costume (ou blanche), devra se cacher dans le pantalon, et sous le veston. Oubliez également les ceintures à grosse boucle qui se verraient et privilégiez une fine ceinture de cuir si vous avez un doute sur la taille du pantalon.

L’idéal étant de choisir un pantalon avec un système de serrage à bouton, ou de porter des bretelles sous le veston, une tendance qui revient d’ailleurs en force. Enfin, le dernier bouton du veston, celui du bas, ne doit jamais être fermé, au risque de le voir sauter après un repas gargantuesque ! En général, le costume 3 pièces est porté avec des couleurs uniformisées, néanmoins rien ne vous empêche de porter un veston gris avec un costume noir, rien n’est figé dans la mode ! Passons ensuite aux petits accessoires qui vous démarqueront du classicisme ! La cravate bien sûr, que vous choisirez sobre ou carrément fun, en fonction de vos envies ou des rendez-vous à venir. Vous pouvez aussi vous lâcher sur les chaussettes, voire revendiquer que les chaussettes colorées, c’est votre marque de fabrique ! Les plus classiques opteront pour des chaussettes grises ou noires, unies, mais une touche colorée et parfois humoristique sur les chaussettes est aussi un point qui fera que l’on se rappellera vous !